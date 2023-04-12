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Решение МегаФона поможет улучшить качество воздуха в Узбекистане

МегаФон первым запустил цифровую систему контроля воздуха в Узбекистане. Решение «МегаФон Экология» будет контролировать качество атмосферного воздуха на территории города Ахангаран.

Комплекс автоматизированного мониторинга состоит из датчиков пыли, газоанализаторов и метеостанции. Оборудование установлено около социально значимого объекта инфраструктуры города - детского спортивного стадиона.

Для мониторинга выбраны приоритетные показатели. Отслеживается концентрация в атмосферном воздухе взвешенных частиц (например, пыль), диоксида азота и серы, оксида углерода, а также показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра.

Замеры проводятся каждые пять минут, показатели в режиме реального времени передаются на сервер управления заказчику и визуализируются в личном кабинете, развернутом на платформе «МегаФон Экология». Также в автоматическом режиме настроена передача данных в контролирующий государственный орган Узбекистана - Госкомэкологию.

Как рассказывает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина, сегодня большинство стран активно развивает законодательство в области защиты окружающей среды, обязывая крупные промышленные предприятия устанавливать автоматические системы контроля промышленных выбросов, а также осуществлять мониторинг атмосферного воздуха населенных пунктов, на территории которых расположены такие предприятия.

«Справиться с этой задачей помогают цифровые решения. «МегаФон Экология» успешно работает в ряде российских регионов. Мы рады, что теперь наше решение поможет и Узбекистану повысить качество воздуха, предотвращать аварийные ситуации и минимизировать экологические и экономические риски», - говорит Наталья Талдыкина.

По словам генерального директора АО «Ахангаранцемент» Юрия Усольцева, вопросы охраны окружающей среды являются одними из приоритетных при ведении производственной деятельности.

«В ближайшем будущем на платформе «МегаФон Экология» будут агрегироваться не только данные от автоматического поста мониторинга в городе Ахангаран, но и данные от системы автоматического контроля выбросов предприятия. Таким образом, получая полную информацию о состоянии атмосферного воздуха в реальном времени, мы сможем минимизировать риски в данном направлении», - отмечает Юрий Усольцев.

В 2021 году МегаФон запатентовал платформу «МегаФон Экология», работающую на базе технологии IoT (интернет вещей). Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в реестр российского ПО.

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10.04.2023 13:58

В Челябинске с начала года демонтировали более ста незаконных объектов

10.04.2023 13:51

Вынесен приговор бакальскими рокерам, которые закинули в мэрию коктейль Молотов

10.04.2023 13:43

В Челябинске продадут с молотка недостроенный комплекс с гостиницей и подземной парковкой

10.04.2023 13:28

В Челябинске обновленный снаружи киноцентр «Импульс» капитально отремонтируют изнутри

10.04.2023 13:23

Челябинский коллектив «Одри» стал лауреатом международного фестиваля-конкурса

10.04.2023 13:17

В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших и умерших от коронавируса

10.04.2023 12:51

Мошенники предложили пенсионеру из Троицка поиграть в детектива за один миллион рублей

10.04.2023 12:40

В Челябинске 107 бывших узников фашистских концлагерей поздравят с памятной датой

10.04.2023 12:07

В микрорайонах под Челябинском дали воду после двухдневного отсутствия и вновь отключили

10.04.2023 11:59

В Златоусте открыли памятники великим спортсменам – Харламову и Тарасову

10.04.2023 11:50

«Луна в цвете» саткинца Дениса Шакирова: завораживающая, неземная красота

10.04.2023 11:44

Спасатели не могут найти тело рыбака из Сима

10.04.2023 11:21

В Магнитогорске задержали бухгалтера с деньгами предприятия

10.04.2023 11:19

Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»

10.04.2023 11:08

В Златоустовском «Омнибусе» завершился конкурс «Я люблю театр»

10.04.2023 11:00

Челябинцам презентуют «фантастические» книги и сборник стихов в публичной библиотеке