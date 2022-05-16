16.05.2022
В ЮУрГУ откроют лаборатории многомасштабного моделирования и компьютерного зрения
16.05.2022
«Дебаркадер» в Историческом музее подарит челябинцам «дивный новый мир»
16.05.2022
Ревизоры КСП проведут ревизию в администрации Троицка
15.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 мая
15.05.2022
Карталинец раскрасил цветными карандашами копию водительских прав
15.05.2022
Жительница Южноуральска перевела мошенникам более 700 тысяч рублей
Ревизоры КСП проведут ревизию в администрации Троицка
13.05.2022
В Челябинской области показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд
11.05.2022
КСП приступает к проверке минздрава Челябинской области
05.05.2022
В Аше по материалам КСП и прокурорской проверки возбуждено уголовное дело
30.04.2022
Сотрудница структуры минобра Челябинской области стала фигурантом еще двух уголовных дел
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022