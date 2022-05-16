Ревизоры КСП проведут ревизию в администрации Троицка

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проведут комплексную ревизию в Троицком городском округе.

Как сообщает телеграм-канал КСП, аудиторы проверят расходы на реализацию национальных проектов, на проведение противоэпидемических мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции СОVID-19.

Будут также проверены расходы на социалку (социальную защиту населения, образование, спорт и строительство объектов) и на зарплату муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Кроме того, ревизоры проанализируют эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками и государственные закупки.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 1.3.3).