Результаты многомиллионного благоустройства парка имени Томина в Троицке шокировали Народный фронт

Представители Народного фронта в Челябинской области заявили, что парком культуры имени Томина в Троицке после их проверки займется Следственный комитет России.

«Туман-фонтан, вишневый сад, стеклянный фудмолл: вот что изначально обещали троичанам за 277 миллионов рублей. Работы начали принимать частично с июля 2021 года», - отмечают в региональном отделении ОНФ.

По словам активистов Народного фронта, реальность оказалась куда более суровой.

«Сломанные лавочки, примитивные качели, бетонные скамейки. Еще и вырубили зелень, превратив старый, но уютный парк в снежный пустырь с несуразными металлическими конструкциями. Мы обратились в СК РФ с просьбой проверить, на что потрачены миллионы», - заявили в Народном фронте.

По мнению общественников, в истории благоустройства парка имени Томина (проект преображения данной территории несколько лет назад одержал победу во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах) много вопросов.

«Почему парк уже открыли, если работы еще ведутся, ведь это небезопасно? Почему новые элементы разваливаются и зачем за это уже заплатили половину из обозначенной суммы? Почему все завалено снегом?» - вот что интересует представителей Народного фронта в Челябинской области.

Накануне, 30 января, в своей официальной группе в ВКонтакте представители данного движения опубликовали видео, снятое в парке, показав лавочку без спинки, непочищенный снег и другие несовершенства благоустраиваемой за много миллионов территории.

Претензии, предъявляемые к ответственным за реализацию контрактов лицам, - более чем серьезные. Агентство «Урал-пресс-информ» обратилось за комментариями по данной теме в администрацию Троицка, попросив представителей власти озвучить свою точку зрения по поводу происходящего на этом объекте благоустройства.

В мэрии ответили, что в настоящее время на территории парка имени Томина работает ледовый городок. Также есть арендованная площадка с горкой для тюбингов. Когда горка не работает, арендатор закрывает входную группу и подъем на горку, в том числе деревянными дверьми, на замок. Травмоопасное заграждение, сообщили в администрации Троицка, убрали.

«Скамейки и иные малые архитектурные формы повреждаются регулярно посетителями в процессе эксплуатации. Повреждения фиксируются еженедельно. В рамках текущего содержания парка повреждения устраняются, в том числе и по указанным скамейкам. Также недостатки по выполненным работам будут устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств», - сообщили в мэрии.

По информации троицких властей, работы по благоустройству парка закончены. Увеличение стоимости контракта обусловлено необходимостью выполнения дополнительных работ. Средства в размере восьми с половиной миллионов рублей выделены из областного бюджета.

«Бывшее административное здание предполагалось под обустройство фудмолла «Теплица-светлица» за счет внебюджетных источников. Здание продано, его планируют использовать по целевому назначению. Информация о новом владельце уточняется. Информационные стойки, ошибочно приняты за фонарные столбы, подготовлены для установки навигации по парку. Установка детского игрового оборудования – отдельный контракт. В настоящий момент завершаются дополнительные работы», - пояснили в администрации Троицка, добавив, что также на территории парка есть паровой фонтан, работающий только в летнее время.