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Рихард Иглач: «Челябинская область - кузница кадров для профессионального цирка»

Челябинск является «цирковым городом», а Челябинская область - кузницей кадров для профессионального цирка.

Как передает корреспондент «Урал-пресс-информ», об этом заявил директор Челябинского государственного цирка Рихард Иглач во время пресс-конференции в «Аргументах и фактах», посвященной Первому Всероссийскому форуму «Цирк будущего», который пройдет 26-27 апреля в южноуральской столице.

По словам Рихарда Иглача, у цирковой общественности существуют понятия «цирковой» и «нецирковой» город.

«Цирковой город - тот, в котором жители любят и охотно посещают представления и сама цирковая культура и цирк развиваются. Челябинск - цирковой город. У нас много любительских студий, а сам регион - кузница кадров для профессиональной арены, - отметил он. - Цирк - это образ жизни, люди этим болеют на протяжении всей жизни».

Спикер подчеркнул, что проведение в Челябинске такого масштабного форума, на котором соберутся представители детских самодеятельных коллективов и профессиональные артисты со всей России и ближнего зарубежья, придаст новый импульс развитию цирка и культурной жизни мегаполиса.

«Такое серьезное событие, которое проходит впервые в России, состоится в Челябинске. Это значит, что в нас верят», - сказал Рихард Иглач.

Отвечая на вопрос, почему именно Челябинск выбран в качестве площадки для проведения федерального мероприятия, директор форума «Цирк Будущего» Ульяна Гаитова пояснила: «Во-первых, сама инициатива форума принадлежит южноуральским организаторам. Во-вторых, географически Челябинск расположен в самом центре России и участникам удобно добираться из Санкт-Петербурга, Крыма и Дальнего Востока, да и Казахстан от нас близко».

Напомним, масштабный форум «Цирк будущего» соберет около 400 участников как из России, так и из ближнего зарубежья. На одной площадке встретятся руководители детских самодеятельных коллективов и профессионалы циркового искусства. Участники обсудят вопросы популяризации российского цирка, развития циркового искусства, воспитания маленьких артистов для большого манежа.

Среди приглашенных гостей - заслуженный артист РФ, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, президент Ассоциации передвижных цирков Роман Коробко и председатель правления Союза цирковых деятелей России Евгений Биляуэр.