Ринат Кучитаров успокоил челябинцев: Никто новый асфальт на Комсомольском проспекте не снимал

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров успокоил водителей, заподозривших несогласованные действия дорожников и сетевиков на Комсомольском проспекте: никто новый асфальт в районе улицы Красного Урала не снимал.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», водители пожаловались на то, что на Комсомольском проспекте едва успели уложить новый асфальт, как его уже вскрыли сетевики - с целью реконструкции участка теплотрассы (данные работы выполняет компания «Интерполис»).

Ринат Кучитаров пояснил, что на самом деле на участке от улицы Чайковского до улицы Молодогвардейцев был уложен только нижний выравнивающий слой - как того требует технология (верхний слой асфальта тут не укладывали - данный участок пропустили как раз для того, чтобы дать возможность сетевикам закончить свои работы).

«Здесь был выполнен подъем колодцев, сейчас выполняется устройство так называемых островков безопасности. Между Чайковского и Красного Урала было выполнено пересечение проезжей части», - отметил Ринат Кучитаров, добавив, что сейчас участок Комсомольского проспекта от Молодогвардейцев до Чайковского готовят к укладке верхнего слоя - работы планируется завершить до конца июня; весь Комсомольский проспект должен быть сдан в августе).

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска подчеркнул, что на данном участке проспекта все действия подрядчика, занимающегося укладкой покрытия, были согласованы с сетевиками. Сетевая компания заблаговременно уведомила дорожников о планируемых работах по реконструкции тепловых сетей.

Напомним, на Комсомольском проспекте ведется комплексное благоустройство. Одномоментно осуществляются демонтаж нестационарных объектов, дорожный ремонт и обустройство пешеходной зоны. Глава Челябинска Наталья Котова, в середине мая побывавшая на одной из главных городских магистралей с инспекцией, положительно оценила ход работ.