Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу

На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли свежеуложенный асфальт, чтобы проложить теплотрассу.

Горожане недоумевают и задаются резонным вопросом: «Где у ответственных лиц логика?»

«Только уложили новый асфальт, и тут им в голову пришло поменять теплотрассу. Всё вскрыли, движение закрыли. Потом снова будут асфальтировать. Получается, дорожники и коммунальщики не согласовывают между собой свои действия. Но бюджет осваивают отлично», - отметил водитель по имени Александр, пожаловавшийся также на сильные пробки в связи с временным перекрытием движения на Комсомольском проспекте (хорошо, хоть движение на Куйбышева открыли).

Напомним, в связи с реконструкцией участка теплотрассы по Комсомольскому проспекту движение транспорта в районе дома №13 по улице Красного Урала прекращено с 23-х часов 28-го мая до шести часов 31-го мая.

Как отметили в администрации Челябинска, с 31-го мая до десятого июня на данном участке также будет введено ограничение движения.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Интерполис».

Городские власти просят автомобилистов быть внимательными и заранее планировать свой маршрут движения с учетом ограничений.