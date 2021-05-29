29.05.2021
С облегчением! Челябинец рассказал всему городу, что сходил в туалет
29.05.2021
Внимание, потеряшка! Жители Челябинска разыскивают хозяев немецкой овчарки
29.05.2021
Текущий год будет менее богат на затмения и фатальные события, чем прошедший
29.05.2021
Глава ВТБ Андрей Костин назвал актуальные инициативы в области кибербезопасности
29.05.2021
Прокуратура потребовала избавить аэропорт Магнитогорска от зарослей, в которых гнездятся птицы
29.05.2021
Челябинца оштрафовали за быструю езду на самокате
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021
Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
27.05.2021
Странная арифметика челябинских чиновников
26.05.2021