Рисунки южноуральцев вошли в виртуальную выставку Музея Победы о фронтовых собаках

Рисунки жителей Челябинской области о фронтовых собаках вошли в виртуальную выставку, открывшуюся на сайте Музея Победы.

Электронная экспозиция «Собаки-герои» расскажет о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны: собаках-санитарах, подрывниках, связистах.

Среди художников - и совсем маленькие, начинающие живописцы, и профессиональные мастера.

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До 12 августа жители Челябинской области смогут проголосовать на сайте Музея Победы за работы своих земляков. По итогам народного голосования будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий».

Кроме того, жюри выберет победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, взрослые, а также специальной номинации «Самый активный педагог».

Всего же на конкурс «Собаки-герои», который проводит Музей Победы, поступило более двух тысяч работ. Свои произведения на конкурс прислали художники из всех регионов России, а также США, Королевства Марокко, Ирана, Казахстана, Республики Беларусь, Латвии и других стран.

Победители творческого состязания будут объявлены 14 августа, им вручат бесплатные билеты на онлайн-посещение экспозиции «Подвиг Народа», а их рисунки станут коллекционными открытками. Остальные конкурсанты получат сертификаты об участии в международном конкурсе.