РМК поддержит проект строительства храма в селе Вознесенка Челябинской области

На просьбу жителей откликнулся лично председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин

Русская медная компания (АО «РМК») поддержала инициативу жителей села Вознесенка Челябинской области по строительству храма. С предложением выступили прихожане местного храма святой Матроны Московской, записав открытое видеообращение. Новый объект станет первым в окрестностях сразу нескольких сёл Сосновского района. Сейчас православные службы в Вознесенке проходят в строительных вагончиках, специально переоборудованных местными жителями под нужды церкви.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, на первой встрече с инициативной группой вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова рассказала, что проект нового храма будет разработан совместно с прихожанами и с учётом нужд и особенностей прихода.

«Действующая церковь в селе сейчас представляет из себя три строительных вагончика. Надеемся, что с реализацией проекта новый храм станет центром притяжения Вознесенки и соседних сёл», - комментирует вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО «РМК» Анна Шабарова.

Храм в Вознесенке в таком виде существует уже 10 лет. Один из вагончиков оборудован под трапезную, а на базе церкви работает футбольная секция. Поэтому также принято решение, что рядом с храмом РМК построит современное футбольное поле, чтобы детская секция могла продолжить работу.

«Сейчас у нас достаточно много прихожан, в храм поверили многие жители посёлка. Большинство из них по зову души помогали нам пожертвованиями или участвовали в строительных работах. Сначала было очень важно организовать здесь общину: когда есть община, идёт молитва, чувствуется благодать, люди начинают меняться и жить духовной жизнью. Теперь эта община есть, есть люди, которые верят и мечтают, что когда-то в селе будет настоящая церковь», - рассказал настоятель храма протоиерей Алексей Егоров.

Сейчас проекты будущих объектов находятся в стадии разработки, весной 2022 года планируется заложить первый камень в основание будущего храма.

ДЛЯ СПРАВКИ

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан.

В состав Группы РМК входят более сорока предприятий и компаний различной специализации, в том числе восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции.

РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и катанку, электролитическую медную фольгу, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Предприятия Группы РМК способны ежегодно выпускать 390 тысяч тонн меди в катодном эквиваленте.

На предприятиях Группы РМК занято более 25-ти тысяч штатных сотрудников и работников подрядных организаций.

ФОТО: РМК