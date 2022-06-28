Родители челябинских выпускников пожаловались на самоуправство проверяющих ЕГЭ: в областном минобразования с этим не согласились

Родители челябинских школьников пожаловались на необоснованное занижение баллов ЕГЭ по биологии.

По их словам, в одном из заданий правильный ответ не соответствует «ключам» Федерального института педагогических измерений, на которые ориентировались школьники при подготовке к экзамену.

О проблеме в сообществе в ВКонтакте «А.Л. Текслер, помоги!» написала жительница Еманжелинска. Как утверждает Татьяна Филимонова, проблема с этим заданием возникла только в Челябинской области – в других регионах эксперты не проявляли подобной неуместной самостоятельности. В комментариях женщину поддержали и другие родители. В региональном министерстве образования ответили, что проверяющие экзаменационных работ следовали федеральным рекомендациям.

«Речь идёт о 28 задании. Всем, решившим эту задачу, именно в Челябинской области, сняли два первичных балла по прихоти какого-то главного эксперта области. Причем его требования не соответствуют ключам ФИПИ. По его мнению, в ФИПИ указано неправильное оформление задачи на скрещивание, а правильно, как считает он. Я прошу отправить мое обращение в министерство образования и разобраться с этим вопросом. Вы понимаете, что из-за его самоуправства какой-то ребенок может не пройти на бюджет, у кого-то разрушатся мечты и т.д», - написала Татьяна Филимонова.

По словам женщины, в условиях крайне ограниченного количества бюджетных мест в медвузах (в Челябинске - четыре, в Екатеринбурге – шесть, в Новосибирске – четыре) даже один балл играет большую роль. Жительница Еманжелинска сообщила, что спорный вопрос будет решать через апелляцию, обращение же к губернатору - это попытка обратить внимание властей на происходящий «беспредел».

В министерстве образования Челябинской области не согласны с тем, что жалобы на результаты ЕГЭ по биологии носят массовый характер. В ведомстве считают, что широкий отклик, который получила публикация, объясняется эмоциями и переживаниями родителей за своих детей. Однако говорить о «беспределе» и «самоуправстве» со стороны челябинских экспертов ЕГЭ некорректно, поскольку вывод о возможных нарушениях может сделать только апелляционная комиссия.

«Это их [родителей – прим. автора] измышления. Если родители не согласны, они должны подавать на апелляцию. На данный момент к этому экзамену есть чёткие рекомендации, которым проверяющие следуют. Цели «завалить» ребёнка на экзамене ни у кого нет. Если родители считают, что есть какие-то противоречия с рекомендациями ФИПИ, то могут обжаловать результаты ЕГЭ в апелляционной комиссии», - прокомментировали в пресс-службе областного минобразования.

В ведомстве подчеркнули, что все изменения, которые вносятся в рекомендации к составлению контрольно-измерительных материалов, доводятся до учителей, и следить за этими изменениями является обязанностью педагогов.

Напомним, в этом году Челябинская область осталась без стобалльников по биологии. Тем не менее в региональном минобразования считают, что итоги сдачи экзаменов являются хорошими - 42 южноуральских выпускника набрали от 81 до 99 баллов.