Родительские чтения в Челябинске: Семья - образец будущего единства человечества

Завтра, 24 апреля, в режиме online на платформе ZOOM состоятся первые межрегиональные Родительские чтения «Семья - образец будущего единства человечества».

Изначально Чтения планировались как челябинские региональные, однако, активное желание поделиться опытом выразили педагоги из Кирова и Хакасии. Так Чтения выросли в межрегиональные, сообщила корреспонденту информагентства «Урал-пресс-информ» председатель Челябинского регионального отделения Международного общественного движения «Родительская забота», учитель гуманной педагогики Светлана Транькова.

На Родительских чтениях 17 педагогов и родителей из Челябинска, Магнитогорска, Хакасии и Кирова поднимут темы о миссии семьи в современном мире, поговорят о том, как подготовить молодежь к осознанному родительству, ответят на вопрос, почему семья – это государство в миниатюре.

Детская музыкальная школа номер три города Магниторска готовит для слушателей музыкальное обрамление встречи. Так, по словам завуча школы Ольги Кизеровой, откроет Чтения уникальный для Челябинской области оркестр гитаристов под руководством Юлии Останиной. Юные музыканты исполнят «Гимн восходящего солнца».

В завершении же Чтений оркестр русских народных инструментов под руководством Наталии Раковской исполнит русскую народную песню «Светит месяц».

Чтения состоятся в режиме online на платформе ZOOM. Участие в семинаре бесплатное. Принять участие в нем могут все желающие. Для этого необходимо написать о своём намерении на почту: seminar_mgn@bk.ru. В тексте указать ФИО и номер телефона. Организаторы пришлют ссылку на трансляцию.

Вход на электронную площадку будет открыт 24 апреля года с 9:30 (время московское). Время проведения Чтений: с 10.00 до 15.00 (время московское).

Координаторы: Валерий Владимирович: 89030918722 (watsap), Светлана Леонидовна: 89822733157.