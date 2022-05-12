Родственники пострадавших в аварии болельщиков могут рассчитывать на компенсацию

Родственники или иждивенцы погибшего и пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Челябинской области, могут рассчитывать на компенсацию.

Как сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс, пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Челябинской области, могут рассчитывать на выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП). В настоящее время информация о наличии действующего договора страхования на указанное транспортное средство, перевозившее пассажиров, в автоматизированной информационной системе НССО отсутствует.

Согласно закону №67-ФЗ юридическое лицо, осуществляющее перевозку автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек при отсутствии договора обязательного страхования, несет ответственность за причиненный при перевозках вред на тех же условиях, на которых должно быть выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании.

В этом случае пострадавшим пассажирам микроавтобуса нужно обратиться за выплатой к лицу, фактически осуществлявшему перевозку, и представить ему следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Иждивенцам или родственникам погибшего пассажира микроавтобуса при обращении за выплатой к лицу, фактически осуществлявшему перевозку, необходимо представить ему следующие документы: документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие близкое родство с погибшим.

Игорь Юргенс пояснил, что размер компенсации за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности. Например, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в одной тысячи рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах двух миллионов рублей.

Размер выплаты в связи с гибелью пассажира составляет два миллиона 25 тысяч рублей по каждому погибшему.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», авария произошла седьмого мая. Микроавтобус, следовавший из Екатеринбурга в Златоуст, опрокинулся на автодороге Миасс – Карабаш, в котором находились 15 футбольных болельщиков клуба «Спартак». Один человек (мужчина 1968 года рождения) погиб, его придавало автобусом. Еще четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести. Возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».