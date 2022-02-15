Рогозин – Текслеру: Рассчитываю, вы и дальше продолжите поставлять нам классных молодых специалистов

За последние три с небольшим года произошло глобальное обновление и омоложение руководства ракетно-космической отрасли Российской Федерации. Одну из руководящих должностей занял молодой житель Челябинской области.

Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с губернатором Алексеем Текслером, сообщает телеграм-канал Госкорпорации.

По словам Рогозина, за последние 3,5 года в отрасли сменилось около 94 процентов директоров. В основном на руководящие должности сейчас приходят молодые специалисты.

В качестве примера молодого руководителя Дмитрий Рогозин привел златоустовца Антона Лобанова, который в октябре 2021 года в возрасте 37 лет был назначен на должность генерального директора Корпорации «ВНИИЭМ», а до этого более пяти лет руководил Златмашем (с первого января 2016 года). Обе организации входят в Госкорпорацию «Роскосмос».

«Надеюсь, что до конца февраля, Наблюдательный совет Роскосмоса примет решение об утверждении его в этой должности, - сказал Дмитрий Рогозин и обратился к Алексею Текслеру. - И рассчитываю, что вы и дальше продолжите поставлять нам таких классных молодых специалистов».

Справка

Антон Викторович Лобанов родился третьего октября 1984 года в Златоусте (Челябинская область). Окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

После защиты диплома поступил на работу в ОАО «Златоустовский завод металлоконструкций», где за два года прошел путь от экономиста до начальника бюджетного отдела.

Затем два года работал в Златоустовском отделении Сбербанка России по направлению кредитования юридических лиц.

В 2010 году получил приглашение работать в ОАО «Златмаш» заместителем начальника отдела по бюджетированию, затем в 2011 году - замначальника отдела управления персоналом и мотивации труда, в 2012-2013 годах – помощник гендиректора по развитию, с 2013 года – главный экономист, июль 2015 года – и.о. гендиректора. С первого января 2016 года назначен генеральным директором АО «Златмаш».