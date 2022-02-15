15.02.2022
Курьер из Челябинска, напавший на прохожего, стал фигурантом уголовного дела
15.02.2022
Рогозин – Текслеру: Рассчитываю, вы и дальше продолжите поставлять нам классных молодых специалистов
15.02.2022
«Ростелеком» дооснастил систему оповещения населения в Копейске и Троицке
15.02.2022
Власти Советского района Челябинска сообщили о закрытии ледовых городков, световые арт-объекты уже демонтировали
15.02.2022
В поселке Тюлюк сгорел гостевой дом на турбазе
14.02.2022
В этом году кислородное голодание рыбы в Челябинской области началось раньше обычного
Рогозин – Текслеру: Рассчитываю, вы и дальше продолжите поставлять нам классных молодых специалистов
14.02.2022
Глава Роскосмоса – о поездке в Миасс: Надеюсь, в течение года страна узнает, почему это важно
14.02.2022
РМК инвестировала в обновление коркинской «Березки» 235 миллионов
14.02.2022
Текслер открыл реконструированную «Березку» в Коркино и прокатился на лыжах
11.02.2022
Сто миллионов: Текслер поддержал инициативу Скокова о денежном стимулировании дружинников
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022