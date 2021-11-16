Роспотребнадзор - южноуральцам: Надо в максимально короткие сроки привиться от гриппа

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области отмечает низкий уровень вакцинации жителей от гриппа и призывает южноуральцев в короткие сроки привиться от этой инфекции. Грипп в 2021 году рано появился в регионе.

«К сожалению, темпы иммунизации [от гриппа] нас не радуют, особенно взрослого населения. При наличии вакцин общий охват населения составляет всего 22,6%. А мы рассчитывали привить не менее 60% населения. Дети привиты чуть лучше», - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребназдора Челябинской области Раиса Косарева на брифинге 16 ноября.

Самым высоким остается уровень вакцинации среди работников медицинских учреждений – почти 75%, в образовательных учреждениях меньше - 42%.

Раиса Косарева обратила внимание на низкий уровень вакцинации жителей из групп риска: южноуральцев старше 60 лет (привито только 17% от плана), лиц с хронической патологией и студентов.

«Вакцинация продолжается и надо в максимально сжатые сроки привиться. Для этого обратиться в медицинские организации. Вакцина есть в достаточном количестве, а вот времени для того, чтобы защититься от гриппа, ограничено», - подчеркнула начальник отдела регионального управления Роспотребнадзора.

Раиса Косарева отметила, что уже на протяжении пяти недель регистрируются случаи заболеваемости гриппом. С начала сентября было выявлено 17 случаев гриппа, все у непривитых. Из них 15 случаев гриппа AH3N2, один вирус типа В и один вирус гриппа А не атипированный.

Параллельно идет циркуляция других респираторно-вирусных инфекций: респираторно-синцитиальная инфекция (РС-инфекция), риновирусная, бокавирусная инфекция, сезонная коронавирусная и новая коронавирусная инфекция.

«Вакцинироваться от гриппа и коронавирусной инфекции можно либо одновременно (в один день, но в разные руки), либо с промежутком в 30 дней», - напомнила Раиса Косарева. Для взрослых вакцинация от гриппа однократная, для детей до двух лет – двукратная.