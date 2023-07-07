Россельхознадзор в Челябинской области держит на контроле импорт растениеводческой продукции

Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

В Челябинской области с начала 2023 года Россельхознадзор выявил около 600 тонн зараженной растениеводческой продукции.

В июне управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям проконтролировало ввоз на Южный Урал 1427 партий свежей и сушеной плодоовощной продукции. На склады временного хранения из Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Китая, Пакистана, Германии, Грузии, Индии поступило свыше 29 тысячи тонн растительной продукции.

При проведении фитосанитарного контроля в отношении продукции растительного происхождения в 55 случаях государственные инспекторы управления обнаружили карантинные вредные объекты. Общий объем зараженной продукции составил 587,1 тонны.

Лабораторные испытания, проведенные в Челябинском филиале подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили факты выявления в плодах южноамериканской томатной моли, восточной и персиковой плодожорки, корневой галловой нематоды, карантинных видов щитовок (тутовая, калифорнийская, японская ложновосковая, красная померанцевая), семян повилики и череды волосистой, вироида веретеновидности клубней картофеля.

В целях защиты территории региона и страны от заноса особо опасных карантинных объектов с участниками ВЭД проведены разъяснительные беседы, к продукции приняты предусмотренные законодательством меры:

- 4,8 тонны уничтожено по решению собственника продукции;

- 0,33 тонны ожидают возврата поставщику в Германию;

- 363,4 тонны выпущено в реализацию, так как наличие некоторых видов щитовок в плодах не представляет опасности для окружающей среды;

- 218,6 тонны после проведенного обеззараживания и проведения повторных лабораторных исследований допущено к реализации.

Так, к примеру, шестого июня при проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено, что две партии поступившей на территорию Челябинской области импортной подкарантинной продукции заражены карантинными вредными объектами: в партии свежей сливы (14,2 тонны) из Узбекистана, выявлена восточная плодожорка, а в партии томатов (девять тонн) из Туркменистана выявлена южноамериканская томатная моль.

В соответствии с действующим международным законодательством управлением Россельхознадзора принято решение о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания фруктов и овощей методом фумигации. Решение о выпуске растительной продукции в оборот было принято после проведения обеззараживания (что не влияет на качество плодов) и дополнительных лабораторных исследований, которые подтвердили, что вредители нейтрализованы.