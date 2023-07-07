07.07.2023
Россельхознадзор в Челябинской области держит на контроле импорт растениеводческой продукции
07.07.2023
«Ростелеком» наградил лауреатов регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»
07.07.2023
На базе отдыха в Увельском районе утонул мужчина
07.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 8 и 9 июля (18+)
07.07.2023
Путешествия по Кыштыму и другим городам Челябинской области станут комфортнее
07.07.2023
В Аше расследуют гибель девятилетнего мальчика
Россельхознадзор в Челябинской области держит на контроле импорт растениеводческой продукции
13.04.2023
Пашня в Троицком районе пострадала из-за пожара на участке для выпаса скота
15.03.2023
В доме врача Агапова на Цвиллинга в Челябинске обнаружен фантом
14.03.2023
С любимым человеком – хоть на край света: заграничный вояж четвероногих Челябинской области
22.12.2022
Челябинская компания в нарушение закона пыталась продать в Интернете «Маминого любимого»
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023