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284 прыжка для Челябинска

«Ростелеком» и студенты ЮУрГУ необычно поздравили столицу Южного Урала город с днем рождения

Общество
Сегодня, 13:47
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Более 5700 прыжков на оптической скакалке совершили челябинцы, приняв участие в необычном флешмобе по случаю приближающегося дня рождения южноуральской столицы.

Суть мероприятия, организованного компанией «Ростелеком» совместно с Южно-Уральским государственным университетом, была проста: каждый желающий мог попробовать свои силы и совершить 284 прыжка на оптической скакалке - именно столько лет исполняется Челябинску в этом году.

Спортивный инвентарь, используемый в соревнованиях, − прочный оптоволоконный кабель, предназначенный для проведения интернета на скорости до 500 Мбит/сек в дом и квартиру. Сегодня компанией «Ростелеком» в Челябинске проложено более трех тысяч километров оптоволоконных сетей. Теперь областной центр по праву теперь может называться «городом на оптике».

По словам директора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаила Сергеева, период вынужденной изоляции показал, насколько важен стабильный скоростной интернет для работы и учебы.

«Именно такой интернет компания «Ростелеком» предлагает своим клиентам, организуя монтаж оптического кабеля по одной из самых продвинутых технологий подключения − «оптика в квартиру». В этом мероприятии мы объединили спортивные достижения, здоровый образ жизни и высокие технологии, обеспечивающие скорость и мощь вашему интернету!» - подчеркнул Михаил Сергеев.

Специалисты «Ростелекома», которые занимаются организацией современных интернет-сетей в домах челябинцев, изготовили оптоволоконную скакалку для флешмоба.

Рекордное количество прыжков − 789 (непрерывно) совершил на ней студент института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Илья Юдин.

«Чтобы сохранить здоровье, нужно обязательно сочетать умственную работу с физической активностью. Выполнять прыжки на оптоволоконной скакалке, возможно, не так привычно, как при помощи обычной, легкоатлетической. Но главная цель этого мероприятия заключается в привлечении внимания жителей города Челябинска к идее здорового образа жизни. Студенты института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ первыми поддержали флешмоб и еще раз показали всем пример того, как можно находиться на острие «умных» технологий, решений и физической подготовки», − отметил директор данного института Вадим Эрлих.

 

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