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«Ростелеком» осветит улицы Снежинского городского округа

Провайдер цифровых услуг и решений - компания «Ростелеком» - приступил к модернизации уличного освещения в Снежинском городском округе (Челябинская область).

Как отмечают в пресс-службе «Ростелекома», работы проводятся в рамках энергосервисного контракта с окружным управлением городского хозяйства.

В самом Снежинске, а также в деревне Ключи и в поселках Ближний Береговой и Сокол провайдер установит около 2,5 тысячи интеллектуальных светильников. С помощью новых технологий муниципалитет будет ежемесячно экономить до 70-ти процентов на оплате электроэнергии.

Компания «Ростелеком» выступает инвестором и интегратором проекта, поэтому модернизация пройдет без затрат бюджетных средств.

Умные фонари солнечного спектра обеспечат комфортное освещение более 80-ти улиц округа. Модернизация пройдет в первую очередь вблизи социально значимых объектов: школ, детских садов, библиотек.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев сообщил, что «Ростелеком» в Челябинской области развивает технологии «Умного города» с 2016-го года.

«Южный Урал сегодня является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству населенных пунктов, где внедрены интеллектуальные решения в области энергосбережения сферы ЖКХ. На улицах сорока населенных пунктов Челябинской области, включая крупные города региона - Касли, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Троицк – работает более 28-ми тысяч умных светильников», - отметил Михаил Сергеев.

Глава Снежинского городского округа Игорь Сапрыкин подчеркнул, что современные цифровые решения для уличного освещения дают возможность повысить безопасность пешеходов и водителей, сделать улицы комфортнее и уютнее, сэкономив электроэнергию и бюджет.

«Благодаря модернизации системы освещения мы ожидаем, что размер экономии электроэнергии для Снежинского городского округа должен составить не менее 9 млн кВт/ч за период действия контракта», - сказал Игорь Сапрыкин.

В «Ростелекоме» пояснили, что настройки оборудования позволяют обеспечить максимальную видимость даже в сумерках. Умные фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от минус 60°С до плюс 40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы округа не менее четверти века.

Главное же их преимущество - способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

В настоящее время специалисты связи уже приступили к замене старых фонарей на энергоэффективные на объекте первой очереди – улице Забабахина в Снежинске.

Далее сотрудники компании займутся модернизацией фонарей, освещающих снежинские улицы Свердлова, 40 лет Октября, Ленина и Васильева.