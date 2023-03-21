«Ростелеком» подарил жителям Чебаркульского района вышку-«валентинку»

В деревне Запивалово Челябинской области появилась новая достопримечательность – базовая станция «Ростелекома», которую назвали в честь десятилетия падения метеорита: чебаркульская валентинка.

В пресс-службе компании рассказали, что приземлившееся 15 февраля 2013 году в озеро Чебаркуль небесное тело, наделавшее много шума, прозвали «валентинкой».

Вышку, тезку метеорита, провайдер построил досрочно - в рамках второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0), предусматривающей возведение объектов связи в населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей.

Благодаря новой станции около 200 жителей деревни Запивалово Чебаркульского района получили качественный мобильный интернет и телефонную связь стандартов LTE/4G, что дает возможность дистанционно учиться, заказывать государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также пользоваться цифровыми сервисами для ведения малого и среднего бизнеса.

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов отметил, что жители Запивалово активно добивались того, чтобы деревня попала в список малых населенных пунктов, где появился бы высокоскоростной интернет.

«Участвовали в онлайн-голосовании на портале госуслуг, которое проводило Минцифры России, подключали руководство и депутатский корпус района. Благодаря совместной работе южноуральцев, правительства региона и операторов связи нам удается достигать положений указа президента России о подключении 95% домохозяйств к сети Интернет. Позиция губернатора − шаг за шагом закрывать белые телекоммуникационные пятна на карте нашей области», - сказал Александр Козлов.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов считает очень символичным то, что базовая станция связи названа в честь редкого природного явления.

«Метеорит не только прославил Челябинскую область на весь мир. В момент падения болида в десятки раз возросла нагрузка на сеть, выстояла только проводная телефонная связь «Ростелекома». Мы продолжаем строить надежные сверхскоростные каналы связи и расширять оптическую инфраструктуру региона. В 2023 году по проекту устранения цифрового неравенства специалисты компании установили вышки связи в 22 населенных пунктах области, включая отдаленные и труднодоступные деревни и села», - рассказал Евгений Макагонов.

Всего в 2023 году национальный провайдер обеспечит связью 70 малых населенных пунктов Южного Урала. Для этого будет построено около 450 километров линий связи. Работы по возведению объектов завершатся в декабре.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства.