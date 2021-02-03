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«Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 258 территорий Южного Урала

«Ростелеком» в Челябинской области успешно завершил первый этап государственного проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) в 258-ми населенных пунктах численностью от 250 до 500 жителей.

Как сообщает пресс-служба компании, проект был реализован ранее других регионов УрФО и Пермского края, в которых идет аналогичное по масштабам строительство инфраструктуры в рамках УЦН.

Для своевременной установки рекордного количества точек Wi-Fi-доступа провайдер за счет собственных инвестиций провел около 3000 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Это значение на 250 километров превышает общую протяжённость границ Челябинской области (2750 км).

Благодаря точкам Wi-Fi-доступа 90 тысяч южноуральцев в 30 районах области могут дистанционно записываться к врачу, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, оформлять документы, совершать покупки и общаться в онлайн-формате.

В 2020 году объем трафика, прокачанного через точки выхода в интернет на Южном Урале, превысил 610 ТБ. Средняя продолжительность сессии, зафиксированная службой мониторинга «Ростелекома», длится 2,5 часа.

Для строительства инфраструктуры проекта УЦН связистам приходилось преодолевать серьезные препятствия: работать в сложных климатических условиях, бурить скальный грунт, искать варианты строительства в обход рек и озер, а также заповедных зон.

Например, чтобы установить точку УЦН в поселке Увильды Кыштымского городского округа, специалисты связи пробурили пять проколов почвы в скальном грунте, используя специальную технику - машину горизонтально-направленного бурения.

Максимальная глубина одного из проколов составила восемь метров, что сопоставимо с тремя этажами многоэтажного дома.

Самый протяженный участок оптики, организованный в рамках проекта, находится в Нагайбакском районе.

Чтобы установить точку Wi-Fi-доступа в селе Лебединое, «Ростелеком» протянул более 46 километров линий связи

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что колоссальная оптическая инфраструктура, построенная за пять лет компанией «Ростелеком» по проекту УЦН, дает возможность жителям малых населённых пунктов Южного Урала пользоваться интернетом не только в радиусе точки Wi-Fi-доступа, но и подключать услугу широкополосного доступа в интернет в частный дом или квартиру.

«Сегодня жители 99 населённых пунктов 21 района Челябинской области уже пользуются высокоскоростным интернетом, организованным по оптике. В планах компании - дальнейшее развитие оптической инфраструктуры региона», - рассказал Михаил Сергеев.

Также использованием инфраструктуры проекта по устранению цифрового неравенства к широкополосному доступу в интернет на Южном Урале подключены социальные организации: детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, библиотеки, отделения почты.

В 2021 году работа по предоставлению услуги широкополосного доступа в интернет населению, а также социально-значимым объектам, будет продолжена.