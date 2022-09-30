«Ростелеком» подсчитал: южноуральцы качают 400 тысяч терабайт Интернета в год

Жители Челябинской области - клиенты «Ростелекома» - за год прокачали свыше 400 тысяч терабайт информации: потребление трафика южноуральцами в период с сентября 2021-го по сентябрь 2022-го национальный провайдер проанализировал ко Дню российского Интернета.

Объем прокачанного жителями региона Интернета можно сравнить с 26-тью миллионами фильмов в HD-формате, отмечают в пресс-службе компании.

Как отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев, потребление интернет-трафика на Южном Урале растет с каждым годом в зависимости от появления новых цифровых возможностей и требований клиентов.

«Южноуральцы все больше проводят время на образовательных платформах, смотрят фильмы в видеосервисах, совершают онлайн-покупки, а также получают государственные услуги в электронном виде. Для того чтобы жители региона могли пользоваться высокоскоростным интернетом, специалисты «Ростелекома» за год построили более 360 километров оптики как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах региона, обеспечив доступ к глобальной сети для 85-ти процентов домохозяйств Челябинской области», - рассказал Михаил Сергеев.

Самый большой показатель по потреблению интернет-трафика в Челябинской области был зафиксирован в марте 2022-го года. В этот месяц абоненты прокачали более 39 тысяч терабайт информации. Для сравнения: в феврале отметка потребления трафика остановилась на показателе в 33 тысяч терабайт. Также в ТОП самых качающих месяцев вошли декабрь 2021-го и январь 2022 года.

Всего же клиенты «Ростелекома» в УрФО и Пермском крае просмотрели и прослушали за год почти три миллиона терабайт интернет-контента.

Цифровые возможности провайдера позволяют жителям Челябинской области подключить высокоскоростной интернет с надежным Wi-Fi, а также установить видеонаблюдение или систему «Умный дом». Вечера после работы и выходные жители региона могут проводить за просмотром фильмов от видеосервиса Wink. Платформа запустила новую акцию «5-в-1», которая позволяет объединить в одной подписке любимые онлайн-кинотеатры: more.tv, «Кинопоиск», Start, ViP+viju и Wink. Обладателям «5-в-1» в общей сложности будет доступно более 50 тысяч фильмов и эпизодов сериалов, а также различные тематические телеканалы.