31.01.2022
Южноуральцев приглашают отдохнуть на свежем воздухе
31.01.2022
Котова: Особое внимание нужно уделить пешеходным тротуарам
31.01.2022
В Челябинске в тестовом режиме стартовала подача заявлений на зачисление в первый класс в электронной форме
31.01.2022
В Челябинске два недостроя продадут с торгов
31.01.2022
ВТБ: объемы цифровой ипотеки на Южном Урале выросли в полтора раза
31.01.2022
В Челябинске коммерческие организации продолжают перекидывать снег со своих парковок во дворы
Руководство «ЧелябГЭТа» заподозрило водителей в предоставлении липовых справок о медотводе
31.01.2022
Вакцинация не помогла? В Челябинске водители общественного транспорта массово уходят на больничный
24.01.2022
Езда без кондукторов: директор ЧелябГЭТа распорядился установить валидаторы во всех городских трамваях
18.01.2022
В Челябинске ищут водителей автобусов, троллейбусов и трамваев
28.12.2021
В Челябинске таксисты включили «новогодние» цены
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022