Руководство «ЧелябГЭТа» заподозрило водителей в предоставлении липовых справок о медотводе

Руководство ООО «ЧелябГЭТ» заподозрило водителей электротранспорта в предоставлении липовых справок о медицинском отводе от вакцинации.

Речь идет о двух сотрудницах предприятия, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска.

В настоящее время справки проверяют в прокуратуре.

На время проверки водители продолжают работать, так как факт подделки еще не доказан.

В мэрии отметили также, что «ЧеляГЭТ» не располагает информацией о том, передавались ли сведения о водителях в полицию и возбуждались ли по данным фактам уголовные дела.