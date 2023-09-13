С 13 сентября проезд в новых челябинских троллейбусах 19-го маршрута стал платным

С сегодняшнего дня, 13 сентября, проезд в новых челябинских троллейбусах 19-го маршрута стал платным.

Напомним, стильные красные троллейбусы «СИНАРА-6254» с увеличенным автономным ходом произведены на Челябинском заводе городского электротранспорта. С первого сентября и до настоящего времени проезд в них по маршруту №19 был бесплатным для всех пассажиров – данную акцию приурочили ко Дню знаний и празднованию 287-летия Челябинска.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», оплатить проезд в новом троллейбусу можно картами: банковской, транспортной или социальной (без доплаты наличными) - через валидаторы, расположенные возле каждой двери, а также наличными или социальной картой с доплатой - через аппарат по продаже разовых билетов (АПРБ), расположенный за средней дверью.

При оплате наличными на экране АПРБ необходимо выбрать базовый тариф и внести имеющуюся сумму купюрами или монетами. При оплате проезда социальной картой с доплатой необходимо сначала приложить карту к валидатору, расположенному слева от АПРБ, затем на экране аппарата выбрать льготный тариф и внести сумму.

После оплаты проезда через АПРБ аппарат выдаст билет. Если внесённая сумма больше, аппарат выдаст сдачу.

АПРБ принимает монеты номиналом один, два, пять, десять рублей и купюры номиналом десять, 50 и 100 рублей.