13.09.2023
С 13 сентября проезд в новых челябинских троллейбусах 19-го маршрута стал платным
12.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
12.09.2023
Егор Тимофеев: Все руководители должны работать без отпусков и выходных
12.09.2023
Челябинцы могут записать ребенка в спортивную секцию на портале «Госуслуги»
12.09.2023
В Калининском районе для челябинцев серебряного возраста обустроили спортивную площадку
12.09.2023
Военные пенсионеры, участвующие в СВО, получат 100-процентную компенсацию пенсии
С 13 сентября проезд в новых челябинских троллейбусах 19-го маршрута стал платным
01.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
02.08.2023
В Челябинске организуют центр для временного сервиса троллейбусов
27.07.2023
Помощник президента познакомился с производством троллейбусов в Челябинске
28.05.2023
В Челябинске протестировали ловушку для штанг новых троллейбусов «Синара»
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023