С 26 апреля ограничат движение транспорта в двух районах Челябинской области

Со среды, 26 апреля, будет ограничено движение транспорта в двух районах Челябинской области в связи с проведением ремонтных работ на федеральной трассе М-5 «Урал».

Как сообщает пресс-служба УпрДор «Южный Урал», с 26 апреля по 20 августа 2023 года на участке 1829 км – 1844 км автодороги М-5 в Чебаркульском и Сосновском районах вводится временное ограничение движения по одной полосе проезда.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и внимательно следить за дорожными знаками.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).