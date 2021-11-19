С днем рождения, гривастый друг! В Челябинске отмечает 20-й день рождения царь зверей Ричард

В Челябинске сегодня, 19-го ноября, собирает поздравления по случаю своего двадцатилетия царь зверей – красавец-лев Ричард, живущий в городском зоопарке.

Сотрудники муниципального учреждения опубликовали пост по этому случаю пост в своих сообществах в социальных сетях. Виновника торжества в зверинце называют ласковым именем Ричи.

«Даже как-то удивительно думать о том, что к нам в челябинский зоопарк он приехал котёнком вот вроде бы недавно - в 2002 году, а, оказывается, уже столько лет прошло. Просто как одно мгновение. К сожалению, старение - неизбежный процесс для всех живых организмов. Это очень грустно, но это реальность. В связи с чем мы бы хотели напомнить, что пожилые животные очень часто выглядят и ведут себя уже не так, как в молодости: они худеют, их шерсть теряет былой блеск и лоск, походка становится шаткой и неуверенной, большую часть времени они предпочитают спать, а не активничать. Но это же не означает, что их надо любить меньше? Некая часть посетителей возле вольера Ричарда (или в социальных сетях) периодически сетует: «Вот, лев больной, зачем показываете? Надо таких убирать, он уже некрасивый». Но подождите-подождите. Почему вас так смущает старость? Почему так нужна красивая картинка? Мы все там будем. Мы все изменимся и состаримся. И это надо принимать. И уважать. Такая вот серьёзная нота у нас сегодня», - отметили в зоопарке.

Впрочем, добавили сотрудники учреждения и нотку юмора – в свойственной им манере, сообщив, что их Ричи, «несмотря на очень преклонный возраст, тот ещё товарищ: это заметно по тому, как он, облизываясь и пошатываясь, топает к копиру чесать свои старческие уши, или как украдкой, пока никто не видит, лапой играет с куском мяса или мячиком».

«А ещё Ричи очень любит философски разглядывать мяукающих возле его вольера людей, ну и, конечно же, много раз по дню издавать свой громкий рык, оповещающий всех вокруг, что Царь ещё здесь и Царь бдит. С днем рождения, наш гривастый друг! Долгих лет тебе жизни и побольше здоровья. Мы будем делать всё возможное, чтобы ты радовал нас и своих поклонников как можно дольше. Поздравляем и любим бесконечно!» - вот такое публичное признание в нежных чувствах получил Ричард в день своего рождения от коллектива зоопарка.

Челябинцы, конечно же, не заставили себя долго ждать и присоединились к поздравлениям коллектива учреждения, не скупясь на комплименты и добрые пожелания. Как оказалось, пожилого льва любит огромное количество людей, что неудивительно: Ричард и правда чертовски хорош собой, обаятелен и привлекателен, как и подобает царю зверей.