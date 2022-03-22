С элементами акробатики: в Челябинске прошел уникальный фестиваль «Бесскальная депрессия»

Финал уникального для России фестиваля «Бесскальная депрессия» собрал в Челябинске скалолазов из разных городов всего Уральского федерального округа. Об особенностях соревнований и о том, почему скалолазание меняет людей, корреспонденту «Урал-пресс-информ» рассказали организаторы стартов.

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Главная изюминка прошедшего фестиваля в дисциплине болдэр-квэст в том, что он командный: спортсмены лазают не на свой личный результат, а на результат команды. Она состоит из трех человек. Обязательное условие – в команде должна быть как минимум одна девушка. Проходя трассу – в определенном порядке накрученные на стене зацепы – участники могут помогать друг другу. Часто для этого нужно применять не только физическую силу и акробатические навыки, но и сообразительность.

«Спортсмены не видят трассу до стартов. Иначе можно заранее все рассказать сокомандникам и придумать, как пройти ее. Обычно подвесных конструкций – ящиков, колец, веревок – в скалолазании нет. Но наш фестиваль и в этом смысле уникальный. В Челябинске наш скалодром единственный, который проводит такие фестивали. А на Урале он один из крупнейших», – рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» организатор фестиваля Алена Волокитина.

«Бесскальная депрессия» – это неофициальные старты. Если на официальных можно получить спортивный разряд, то эти соревнования направлены на развитие скалолазного движения на Урале, ведь подобные фестивали посещают спортсмены не только из городов Челябинской, но и Свердловской области. Помимо этого, южноуральские скалолазы хотят привлекать к этому виду спорта людей золотого возраста.

«В Петербурге и Москве соревнования для людей в возрасте 60+ очень развиты. У нас скалолазание зародилось относительно недавно – мы начали развивать его с 2013 года. Вообще такие фестивали – это эмоциональная разрядка, испытание для самого себя. Часто нам задают вопрос – ну залезли вы на эту стену и что? А это преодоление себя, борьба со страхом высоты», – подчеркнула Алена Волокитина.

Есть мнение, что скалолазание – крайне опасный вид спорта. Однако профессионалы уверены, что заниматься им можно и даже нужно детям, в том числе и с особыми возможностями здоровья.

«Могу с уверенностью сказать, что дети с инвалидностью, занимаясь скалолазанием, меняются на глазах. Например, к нам пришел неконтактный и физически плохо развитый ребенок. Он не мог даже вытерпеть половину занятия, то есть 30 минут. Буквально через полгода он стал уже другим человеком. Идет на контакт с чужими людьми, а не только с тренером», – рассказала Алена Волокитина.

Добавим, что на фестивале «Бесскальная депрессия» первое место заняла команда «Double jump» (участники – Ульяна Ткач, Сергей Буньков, Иван Шулёв) второе – «Искра» (Катя Киприянова, Артём Баранов, Никита Краснопеев), третье – команда «Сухой остаток» (Алёна Пахнутова, Кирилл Медведев, Михаил Плотицин).