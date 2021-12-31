С Годом Тигра вас, дорогие земляки!

До боя курантов остается совсем немного времени, и мы попрощаемся с этим нелегким драматичным 2021-м годом. Но мы его пережили, дорогие земляки, оплакав своих близких, друзей и родных, которые ушли раньше времени из-за ковидной напасти.

Нового года мы ждем с большими надеждами, конечно, вряд ли он будет легким, главное, чтобы он был беcковидным, без масок и куар-кодов, без беспрецедентного принуждения к вакцинации детей и взрослых и статистики смертей во всех СМИ, которая читалась, как сводки с фронта.

Уходящий год нас многому научил – работать и учиться на дистанте, не растеряв друзей, обходиться минимумом и несмотря ни на что любить жизнь во всех ее проявлениях, быть благодарными медикам за их каждодневный подвиг в красной зоне и бережными по отношению к окружающим.

Друзья! С Новым годом вас! Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты, пусть в вашей жизни будет больше позитива, мира и лада в ваших семьях. А мы будем ждать вас на нашем сайте с новостями - хорошими и разными. Следующий год у агентства «Урал-пресс-информ» юбилейный – год 25-летия. Постараемся порадовать вас новыми творческими открытиями. До встречи в новом 2022-м году!

С уважением, редакция ИА «Урал-пресс-информ»