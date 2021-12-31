30.12.2021
Архитекторы рассказали, как будут подсвечиваться здания на гостевых маршрутах Челябинска
30.12.2021
В Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными
30.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 31 декабря
30.12.2021
«Пятёрочка» делает покупателей миллионерами
30.12.2021
В новом году россияне смогут сэкономить на спорте
30.12.2021
В Челябинске обрушилось перекрытие в строящемся здании на улице Свободы
С Годом Тигра вас, дорогие земляки!
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021