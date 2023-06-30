С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи

С первого июля в российских поликлиниках, в том числе в Челябинской области, открывают кабинеты медико-психологического консультирования. Теперь жители смогут получить комплексную помощь специалиста. Отдельная задача - оказание психологической помощи и поддержки участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям

«С первого июня вступает в силу новый порядок оказания помощи по психиатрии. В порядке есть ряд новаций, которые касаются, в том числе организации медицинской помощи, обеспечения кадрами и появляется новая сущность - это медицинские психологи в поликлинических подразделениях», - рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В поликлиниках будут открыты кабинеты медико-психологического консультирования, куда можно будет обратиться за психологической помощью в рамках ОМС. Их главная цель - своевременное выявление расстройств, связанных со стрессом и психологическим неблагополучием, для последующего оказания квалифицированной психологической помощи и поддержки.

Как пояснила главный внештатный специалист медицинский психолог минздрава Челябинской области Анастасии Новохацки, в кабинетах медико-психологического консультирования жители Южного Урала смогут получить квалифицированную помощь медицинского психолога бесплатно в рамках территориальной программы государственных гарантий. Отдельной задачей кабинетов является оказание .

К психологу можно будет обратиться по широкому кругу вопросов – проблемы во взаимоотношениях с близкими, переживание кризисной или стрессовой ситуации, проблемы с настроением, а также в тех случаях, когда необходима психологическая поддержка.

Медицинские психологи могут помочь в мотивировании к соблюдению рекомендаций врача, выполнению рекомендаций по изменению физической нагрузки или диеты, помогут адаптироваться к изменениям образа жизни в случае наличия каких-либо проблем со здоровьем.

При необходимости медицинский психолог кабинета назначит дополнительную консультацию других специалистов и проинформирует о возможности ее получения.

ДЛЯ СПРАВКИ

Кабинеты медико-психологического консультирования будут открыты в следующих учреждения здравоохранениях, в которых открываются:

- горбольница № 2 Коркино,

- горбольница им. А.П. Силаева в Кыштыме,

- горбольница им. Г.И. Дробышева Магнитогорска,

- горбольница № 2 Миасса,

- областная больница г. Сатка,

- ГКБ № 1 Челябинска,

- ГКБ № 11 Челябинска,

- ГКБ № 5 Челябинска,

- ГКБ № 6 Челябинска,

- ГКБ № 9 Челябинска,

- поликлиника № 5 Челябинска,

- поликлиника № 8 Челябинска,

- областная клиническая больница № 3,

- районная больница с. Фершампенуаз.