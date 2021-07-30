С праздником, железнодорожники!

В ближайшее воскресенье, первого августа, работники железной дороги отметят свой профессиональный праздник.

К этой дате Федерация профсоюзов Челябинской области подготовила видеоролик о работниках отрасли.

Несмотря на то, что сегодня воздушный и автомобильный транспорт составляет серьезную конкуренцию железной дороге, «стальная трасса» не теряет своего значения. Она развивается, модернизируется, уверенно решает задачи по обеспечению надежности грузовых перевозок, комфорту и безопасности миллионов пассажиров. Важно и то, что РЖД – это крупный работодатель и социально ответственный партнер.

Социальные видеоролики о южноуральских тружениках – это одно из направлений в рамках гранта, обладателем которого региональное объединение профсоюзов стало по итогам конкурса президентских грантов.

В течение года к профессиональным праздникам в региональных СМИ, на профсоюзных сайтах и в соцсети будут транслироваться видео, где главные герои – представители предприятий и организаций различных отраслей.