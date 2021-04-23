С юбилеем, журфак УрГУ-УрФУ!

Сегодня, 23 апреля, факультет журналистики УрГУ–УрФУ празднует 85-летие. В 1936 году он начинался как КИЖ – Коммунистический институт журналистики. И тогда, и сейчас факультет является настоящей кузницей кадров для СМИ всей страны.

Где только не работают выпускники журфака: и федеральные, и региональные СМИ могут гордиться именами уральских выпускников, их вкладом в развитие российской журналистики.

У каждого из нас, птенцов родного вуза, память о своем журфаке – с картофельными полями Зауфы, с гимном про веселого репортера, который поется непременно стоя, с его лыжными походами, с его духом дружбы, взаимовыручки и той честной журналистики, которой нас учили лучшие преподаватели всех времен и народов.

Сегодня, кто сможет, посетит в Екатеринбурге официальное мероприятие на факультете, а потом посидит в «Сербской таверне», чтобы вспомнить лучшие годы своей жизни.

А кто не сможет, от души поздравит родной журфак на расстоянии. С юбилеем, журфак, долгие тебе лета! С нашим общим праздником, родной выпуск 1975-ого года и все-все выпускники альма-матер!