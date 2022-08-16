Самые достойные: звание «Почетный гражданин» Курчатовского района присвоили двум женщинам

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов вчера, 15 августа, поздравил местный актив с 37-й годовщиной образования района и вручил медали, дипломы и удостоверения «Почетный гражданин Курчатовского района».

«Всего 37 лет назад на карте нашего города появился седьмой административный район. Безусловно, за эти десятилетия он стал крупнейшим в Челябинске как по численности населения, ведь нас, курчатовцев, более 220 тысяч человек, так и по территории – более 60 тысяч квадратных километров. Не люблю, когда наш район называют спальным, ведь здесь сосредоточены крупнейшие предприятия, учреждения социальной сферы, спортивные объекты, парки, скверы. Наш район живет и развивается. Мы патриоты своего района и делаем все для его процветания», – обратился к активистам района и Совета ветеранов, сотрудникам администрации Сергей Антипов.

Глава добавил, что жителям Курчатовского района присущи свой менталитет и оптимизм, который нужно сохранить. А чтобы поддержать лучших из лучших курчатовцев, четвертый год проходит церемония вручения медалей, дипломов и удостоверений «Почетный гражданин Курчатовского района». Звание присваивается ежегодно по представлению трудовых коллективов, общественных организаций, Совета депутатов.

В этом году звание «Почетный гражданин Курчатовского района» присвоили двум жителям: председателю районного Совета ветеранов Маргарите Сопельцевой и Галине Суматохиной, которая работает в Центре обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска по Курчатовскому району с 1991 года.

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«Все заявки рассматриваются в Совете депутатов Курчатовского района сначала на комиссии, затем на фракциях, президиуме, а уже затем решение выносится на Совете депутатов. Мы подробно изучаем характеристики, обращаемся к предприятиям, обсуждаем. Процедура сложная, ведь мы должны выбрать самых достойных. Они зарекомендовали себя не только за последний год, а на протяжении всей трудовой деятельности. И они достойны этого звания!», – подчеркнула председатель районного Совета депутатов Винера Давлетханова.

Маргарита Сопельцева работать начала в 1970 году по окончании педагогического училища №1 в должности старшая пионервожатая 69-й школы Центрального района. Там же в 1975 году была избрана секретарем Центрального райкома комсомола. В администрации Курчатовского района активно трудилась с ноября 1991 года. Сначала специалистом комитета по социальным вопросам, затем начальником отдела по социальным вопросам и делам молодежи, а потом начальником этого управления. На протяжении всей трудовой деятельности занималась общественной работой. В течение восьми лет была помощником депутата Заксобрания Челябинской области Вячеслава Тарасова. В октябре 2012 года была избрана первым заместителем председателя районного Совета ветеранов, а в январе 2016 – председателем совета. Успешно решает вопросы по соцзащите старшего поколения, патриотического воспитания молодежи, организации спортивно-оздоровительной работы. К слову, в областных и городских Спартакиадах ветераны Курчатовского района всегда занимают призовые места.

Галина Суматохина проработала в системе образования Курчатовского района 35 лет. Как специалист она способствует повышению качества образования, координирует деятельность образовательных учреждений. Принимает активное участие в общественной жизни района. Галина Александровна стояла у истоков формирования районного отдела образования.

«Благодарна всем, кто оценил мою трудовую и общественную деятельность и поддержал мою кандидатуру. Это высокая награда. Мы, Совет ветеранов, держим марку района, принимаем активное участие во всех мероприятиях, посвященных знаменательным датам. Я живу в Курчатовском районе с 1972 года. Тогда мой папа как участник войны получил здесь квартиру. С тех пор очень люблю свой район. Это то место, в котором хочется жить», – отметила Маргарита Сопельцева.

После вручения заслуженных наград коллеги Маргариты Сопельцевой и Галины Суматохиной вручили им букеты цветов.