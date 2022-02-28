Сатка получила жизненно важное медицинское оборудование

В Саткинской районной больнице (Челябинская область) открылся центр высокотехнологичной медицинской помощи - отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Центр оснастили новейшим высокоточным медицинским оборудованием – ангиографическим комплексом.

Как сообщает минздрав региона, в новое отделение, которое функционирует в помещении терапевтического корпуса, будут поступать пациенты с острым коронарным синдромом. Здесь будут проводить эндоваскулярные операции на базе ангиографа, который впервые появился в Сатке. Он поставлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Ангиограф появился в нашем районе впервые в его истории, - рассказала Ираида Крохина, главный врач ГБУЗ «Районная больница г. Сатка». - Благодаря наличию такой техники и команды профессионалов, наша больница, можно сказать, переходит на более высокий уровень медицинской организации. Больница получает новые возможности диагностики и лечения широкого спектра сердечно-сосудистых заболеваний. Впервые в Сатке появляются перспективы оказания на месте специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, это событие огромного значения».

Ангиограф позволит проводить диагностику кардиологических сосудов и коронографию. Аппарат дает возможность значительно увеличить объемы лечебно-диагностических вмешательств, улучшить качество и сократить время оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Для приема суперсовременного оборудования было отремонтировано специальное помещение, смонтирована приточно-вытяжная вентиляция, организованы предоперационная и операционная, палата интенсивной терапии, смотровая, пультовая и кабинет врача.

«Сегодня мы на прорыве в диагностике и лечении пациентов с острым коронарным синдромом. Высокотехнологичная медицинская помощь больным с острыми показаниями стала доступнее жителям Саткинского района и отдаленных территорий. Наша команда медиков, прямо рвется в бой, мы готовы к приему пациентов», - отметил Андрей Соколов, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

В новом центре уже приняли первого пациента с острым коронарным синдромом. Были проведены необходимые подготовительные процедуры, операция прошла без осложнений.

Выход на плановые мощности работы отделения, где процедуры будут выполняться как при неотложных состояниях, так и в плановом порядке, позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, сократить срок пребывания в стационаре и период нетрудоспособности, а также ускорить реабилитацию.