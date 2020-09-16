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Сбербанк поздравил победителей чемпионата по проектному управлению среди школьников

Общество
Сегодня, 11:43
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В Челябинской области состоялся очередной, XI чемпионат по проектному управлению среди школьников на Кубок губернатора «PMCup». В этом году мероприятие прошло в очно-дистанционном формате. За кубок боролись 19 команд из 11 городов Челябинской области. В течение полугода школьники со своими кураторами и наставниками разрабатывали проекты для развития городов Южного Урала.

148 участников чемпионата сражались за победу в нескольких номинациях: лучший социальный проект, лучший производственный проект, лучший предпринимательский проект и другие. Ряд проектов, разработанных и защищенных школьниками, реализованы при содействии Сбербанка, который оказал экспертную помощь на этапе разработки работ, также руководители банка вошли в состав жюри чемпионата.

Сбербанк оказал финансовую поддержку мероприятию. Победители чемпионата получили ценные подарки, а также дополнительные баллы при поступлении в ЮУрГУ.

 «В этом году промежуточная предзащита работ и обсуждение деталей впервые проходили дистанционно, это очень полезный и важный навык для работы в цифровой среде. Мы все вместе учились работать в новом формате. Ценность чемпионата прежде всего в возможности разработать и реализовать реальные проекты под руководством опытных руководителей и менеджеров. Сбербанк как постоянный партнер уже много лет оказывает финансовую и методологическую поддержку мероприятию, за что ВУЗ выражает руководству банка глубокую благодарность», - рассказала доцент, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономики промышленности и управления проектами Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Наталья Дзензелюк.

«На днях состоялся финал проекта «Лидеры России». Восемь сотрудников Группы Сбербанк стали победителями конкурса «Лидеры России», войдя в число лучших управленцев страны. Участие ребят в подобных региональных проектах – это первый и уверенный шаг к громким победам. Я очень рад, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию организаторы этого проекта нашли ресурсы продолжить традицию и чемпионат состоялся и в этом год», - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

Всего за 11 лет в состязаниях приняло участие более 1800 школьников в составе 400 команд.

 

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Челябинское отделение Сбербанка России
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