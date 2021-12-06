Преподаватели южноуральских вузов стали выпускниками цифровой школы Сбербанка

Сбербанк последовательно инвестирует в повышение качества и доступности образования. Особое внимание уделяется развитию цифровых навыков, сохраняющих свою актуальность в будущем.

Как сообщает пресс-служба Челябинского регионального отделения Сбербанка, в рамках летней цифровой школы Сбербанка преподаватели вузов ИТ-направлений могли бесплатно повысить свою квалификацию по четырём сферам: Data Science, Data Engineering, Java Development и Cyber Security. Обучение проходило в формате онлайн. Занятия в школе вели специалисты Сбера и СберУниверситета.

В Челябинской области приняли участие в проекте 11 преподавателей. Это сотрудники ЧелГУ, Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета) и Международного института дизайна и сервиса.

На этой неделе они получили сертификаты Корпоративного университета Сбербанка, подтверждающие успешность завершенного обучения.

«Мы вкладываем в образование и повышение квалификации преподавателей ведущих южноуральских вузов, чтобы создать благоприятные условия для подготовки сильных кадров. Все преподаватели, прошедшие наше обучение, смогут передать полученные знания и навыки студентам. Отмечу, что у Сбера накопился большой опыт в сфере ИТ, и нам есть что рассказать по этой теме. Мы всегда с радостью делимся знаниями, и здорово, что наши вузы открыты новым проектам, а преподаватели охотно стремятся получать новые знания. Такое сотрудничество пойдёт только на пользу высшему образованию», - сообщил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

«Проект цифровой школы Сбербанка, который является одним из основных партнёров Челябинского государственного университета, позволяет нашим преподавателям повышать свои компетенции в сфере цифрового развития на реальных банковских кейсах. Это уникальный шанс для математиков и айтишников, работающих в вузе. Теперь они смогут применить полученные знания для актуализации образовательных программ и передать новый опыт студентам. Уверен, что сотрудничество университета и крупнейшего в стране банка с опытом в исследованиях и разработке технологий искусственного интеллекта и машинного обучения приведут к повышению качества подготовки наших студентов», - Сергей Таскаев, ректор Челябинского государственного университета.

Это уже второй набор в Летнюю школу Sber U Digital Summer. Первая школа проходила в 2020 году и включала в себя три трека: Data Science, Data Engineering и Java Development. В прошлом году на 600 мест было подано 3224 заявки. Из-за повышенного интереса к программе было принято решение увеличить количество мест до 755. Обучение прошли преподаватели из 265 российских вузов от Калининграда до Камчатки, а также школ, колледжей и зарубежных университетов. В этом году повысили свою квалификацию 900 человек. В программу обучения добавился четвертый трек — Cyber Security.