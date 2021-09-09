09.09.2021
Челябинской области растет заболеваемость ковидом среди дошкольников и пожилых
09.09.2021
Сбербанк в Челябинске установил скамейки из переработанного пластика в ГКБ№8
09.09.2021
Пенсионеры получат в ВТБ бесплатную страховку от мошенников
08.09.2021
В Челябинской области прозвучал колокольный звон в память о жертвах блокады Ленинграда
08.09.2021
На северо-западе Челябинска откроют бесплатную столовую для бедных
08.09.2021
Челябинску посвятят «Метаморфозы Воскресного дня» Владислава Ваганова
Сбербанк в Челябинске установил скамейки из переработанного пластика в ГКБ№8
07.09.2021
Сбербанк профинансирует строительство ЖК «Конфетти» под Челябинском
03.09.2021
В Челябинской области в два раза выросло число заявок на семейную ипотеку от Сбера
03.09.2021
Сбер и Газпромбанк предоставят РМК кредит на 195 миллиардов рублей
05.08.2021
Рекомендации южноуральцам от эксперта Сбер Управление Активами
ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
07.09.2021
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021