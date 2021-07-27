ГКБ №8 Челябинска ждет заключение госэкспертизы на ремонт фасада своей поликлиники

Городская клиническая больница №8 Челябинска ждет заключение государственной экспертизы на ремонт фасадной части здания поликлиники №1, которая находится по адресу: улица Горького, 18.

«Проектно-сметная документация собрана и отправлена для прохождения госэкспертизы», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь ГКБ №8 Алена Климова.

Она подчеркнула, что, как только будет получен ответ и необходимое финансирование, ремонтные работы по облагораживанию фасада поликлиники продолжатся.

Также Алена Климова отметила, что часть фасада данного лечебного учреждения уже отремонтирована.

«Все ремонтные работы ведутся постепенно», - сказала пресс-секретарь восьмой горбольницы.

Отметим, сегодня, 27-го июля, представители общественной организации «Гражданский патруль» разослали в СМИ информацию о возмутительном, по их словам, состоянии данной поликлиники, куда на дневной стационар приходят страдающие онкологическими заболеваниями челябинцы.

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Активисты «Гражданского патруля» провели рейд по территории лечебной организации и процитировали пациентов, жалующихся на то, что внешний облик поликлиники вызывает у них уныние.

«Здание нуждается в ремонте, заметно, что оно давно находится в удручающем состоянии. Сюда приходят люди, страдающие онкологией, которым жизненно необходимы позитивные эмоции, а тут такое… Хочется обратить внимание минздрава на этот прискорбный факт», - прокомментировал ситуацию активист «Гражданского патруля» Станислав Скурихин.

Общественники сообщили, что уже обратились в министерство здравоохранения Челябинской области с просьбой привести здание поликлиники в надлежащий вид.