Седьмого октября у православных - Покровская родительская суббота

Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы у православных особый поминальный день - Покровская родительская суббота. В этом году этот день пришелся на седьмое октября. В этот день поминают усопших, посещают храмы и кладбища.

В храме можно подавать первые записки о усопших близких уже в пятницу вечером. В этом случае имена усопших читаются во время Парастаса и за литургией утром субботы.

В Покровскую родительскую субботу во всех храмах проходят панихиды и заупокойные службы.

«В храмах будет совершена Божественная литургия. По окончании службы будут совершаться панихиды. Это поминание усопших, которое совершается в дни родительских суббот», - рассказал руководитель социального отдела Челябинской епархии иерей Павел Курбатов.

Кроме того, по сложившейся традиции, на Покровскую субботу (и накануне), верующие приносят в храмах постные продукты и вино («Кагор») для проведения литургии.

После богослужения в храме верующие приводят в порядок могилы родственников и угощают знакомых, чтобы те тоже помянули усопших.

Также принято раздавать детям сладости. В такие дни еще принято подавать милостыню продуктами малоимущим и угощать нищих.

Первоначально Покровская родительская суббота была установлена в XVI веке. В 1592 году святитель Ермоген, бывший в ту пору архиепископом Казанским и Астраханским, направил Патриарху Иову письмо, в котором просил установить определенный день памяти и особое поминовение православных воинов, погибших во времена правления Ивана Грозного в битве под Казанью в 1552 году. Они были похоронены рядом с Казанским кремлем, где сейчас установлен памятник Нерукотворному Образу Спасителя.

С благословения Патриарха по этому случаю и был установлен поминальный день. В этот изначально поминали только православных воинов, убитых при взятии Казани. Впоследствии православные христиане в этот день стали поминать не только убитых воинов, но и всех своих усопших родных и близких.