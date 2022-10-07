07.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
07.10.2022
В Челябинске сады расцветают на многоэтажках
07.10.2022
Челябинцы снова жалуются на уличную торговлю: не Гагарина, а цыганский табор
07.10.2022
Ольга Мухометьярова сообщила о наборе на курсы сестер милосердия для ухода за ранеными
07.10.2022
Экстремиста-иностранца, задержанного ФСБ, депортировали из Челябинской области
07.10.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с полицейскими задержали «черных» лесорубов
Восьмого октября у православных - Покровская родительская суббота
22.09.2022
В Челябинске состоится первый фестиваль колокольного звона «ЗвонЧе»
22.09.2022
В Челябинске начнут изучать богослужебные языки
31.08.2022
Челябинских родителей приглашают на специальный молебен на начало учебного года
15.08.2022
В Челябинске освятили колокола и кресты храма Александра Невского
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022