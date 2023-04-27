27.04.2023
Народный фронт бьет тревогу по поводу прискорбного состояния «Скорбящих матерей»
27.04.2023
Новый автобусный маршрут появился в Магнитогорске
27.04.2023
Главные памятники Челябинска теперь будут всегда светиться в ночи
27.04.2023
Виктор Рашников проинспектировал строительство объектов второй очереди «Притяжения»
27.04.2023
Пруд в Ленинском районе Челябинска станет центром притяжения горожан
27.04.2023
Как Владимир Богдановский побывал в гостях у создателя Чужого
Сегодня еще в трех районах Челябинской области отключат отопление, завтра – в четырех
17.04.2023
Жители Челябинска останутся без горячей воды и отопления
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
13.01.2023
Жителям 12 домов в Коркино пересчитали завышенную плату за отопление
25.04.2022
В Советском районе Челябинска вслед за теплом отключают горячую воду, на очереди холодная?
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023