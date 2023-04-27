Сегодня еще в трех районах Челябинской области отключат отопление, завтра – в четырех

Муниципальные образования Челябинской области поочередно завершают отопительный сезон. Сегодня, 27 апреля, еще в трех районах отключат отопление.

«Даты начала и окончания отопительного сезона в муниципальных образованиях устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с действующим законодательством в зависимости от климатических условий, - пояснили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры области. - Одним из важных условий при этом является установление среднесуточной температуры наружного воздуха выше плюс восьми градусов Цельсия на протяжении пяти суток».

Первыйм в регионе отопительный сезон завершил Карталинский район (с 24 апреля). На следующий день отопление отключили в Локомотивном, Южноуральском и Троицком городских округах, Красноармейском и Пластовском районах, Агаповском сельском поселении.

С 25 апреля по первое мая постепенно будут отключать дома в Кизильском районе.

Накануне, 26 апреля, начали переводить систему теплоснабжения на летнюю схему в Челябинском, Магнитогорском, Златоустовском, Карабашском, Копейском и Миасском городских округах, Еманжелинском и Нагайбакском районах.

Сегодня, 27 апреля, отопительный период завершается в Чебаркульском, Увельском и Брединском районах, с 28 апреля - в Агаповском, Верхнеуральском, Каслинском и Троицком районах, с 30 апреля в Октябрьском районе.

Еще два муниципалитета приняли решение подождать с отключения до майских праздников: в Кусинском районе – с первого мая, в Снежинском городском округе – со второго мая.