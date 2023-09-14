Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год

В четверг, 14 сентября (первого сентября по старому стилю), Православная Церковь празднует церковное новолетие (начало нового церковного года), называемое также началом индикта.

В день церковного новолетия в православных храмах совершают особый молебен, в котором благодарят Бога за прожитый год и просят благословить наступивший новый.

На Руси по принятии христианства гражданский новый год вплоть до XV века начинался с первого марта. Но церковное новолетие начали торжественно отмечать первое сентября еще в XIII веке.

Празднование Новолетия началось в сентябре 1363 года (церковный новый год вместо первого марта стали отмечать первого сентября), с 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник.

В 1699 году 29 декабря Петр I издал Указ о переходе на летоисчисление от Рождества Христова вместо отмечавшегося ранее «от сотворения мира». Гражданский новый год был перенесен с первого сентября на первое января.

В последний раз чин летопроводства был совершен первого сентября 1699 года. Но в церковном календаре Новолетие сохранило привязку к первому сентября, а теперь уже по новому стилю 14 сентября.

В день Церковного новолетия митрополит Челябинский и Миасский Алексий возглавил Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Архипастырю сослужил секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков и другие клирики, рассказали в Челябинской епархии.

«Церковный год - это цикличная (повторяющаяся из года в год) система постов, праздников и дней памяти святых. На ее основе строится богослужебная жизнь Церкви. Годовой богослужебный круг состоит из двух типов праздников: неподвижных и подвижных», - пояснили в Челябинской епархии.

Первым праздником нового церковного года является Рождество Пресвятой Богородицы (отмечается 21 сентября). Завершает церковный год праздник Успение Пресвятой Богородицы (28 августа по новому стилю). Так Церковь символически обозначает в начале года первый этап Боговоплощения, а в конце года вспоминает переход Пресвятой Богородицы в жизнь вечную.

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе уточнили, инди́кт – это порядковый номер года внутри регулярно повторяющегося пятнадцатилетнего промежутка времени (так называемого «индиктио́на»), от одной инди́кции (переписи) к другой. Сами индиктионные циклы не нумеруются, но используются для соотнесения с другой системой датирования.

Как поясняет кандидат исторических наук, кандидат богословия Юрий Рубан, 14 сентября 2023 года – это первое сентября 7532 года (2023+5509) «от Сотворения мира». Подробности – на сайте митрополии и на странице собора ВКонтакте.