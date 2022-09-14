14.09.2022
Скоков: Нужно следить за судьбой каждого подростка, состоящего на учете
14.09.2022
Сегодня православные празднуют начало нового церковного года
14.09.2022
«Ростелеком» покажет работу умных фонарей на ИТ-форуме в Челябинске
14.09.2022
Московские специалисты отреставрируют живопись Свято-Троицкого собора в Троицке
14.09.2022
Сортовой стан ММК произвел десять миллионов тонн проката
14.09.2022
Текслер утвердил структуру и штатную численность нового Главного управления
Сегодня православные празднуют начало нового церковного года
23.09.2019
Сегодня в мире наступила астрономическая осень
21.09.2018
В воскресенье День осеннего равноденствия
22.09.2017
Сегодня – день осеннего равноденствия
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022