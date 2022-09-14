Сегодня православные празднуют начало нового церковного года

В среду, 14 сентября (первого сентября по старому стилю) Православная Церковь празднует церковное новолетие (начало нового церковного года), называемое также Началом индикта.

В день церковного новолетия в православных храмах совершают особый молебен, в котором благодарят Бога за прожитый год и просят благословить наступивший новый.

«В нашем сознании сентябрь – это месяц начала нового именно учебного года, но церковный год имеет начало 14 сентября (первого сентября по старому стилю).

Святая Церковь празднует новолетие и начинает ежегодное воспоминание евангельских событий – индикт», - рассказали в храме Александра Невского в Челябинске.

На Руси по принятии христианства гражданский новый год вплоть до XV века начинался с первого марта. Но церковное новолетие начали торжественно отмечать первое сентября еще в XIII веке.

Празднование Новолетия началось в сентябре 1363 года (церковный новый год вместо первого марта стали отмечать первого сентября), с 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник.

29 декабря 1699 года Петр I издал Указ о переходе на летоисчисление от Рождества Христова вместо отмечавшегося ранее «от сотворения мира». Гражданский новый год был перенесен с первого сентября на первое января.

В последний раз чин летопроводства был совершен первого сентября 1699 года.

Первым праздником нового церковного года является Рождество Пресвятой Богородицы (отмечается 21 сентября), завершает церковный год праздник Успение Пресвятой Богородицы (28 августа по новому стилю).

В первый день нового церковного года в храме Александра Невского (Свердловский пр., 59А) в Челябинске объявили набор в воскресную школу и в группы для бесплатных занятий. Открывается группа колокольного звона, группа Церковно-славянского языка, студия рукоделия и детская хоровая студия.