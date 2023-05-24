Сегодня стартует экзаменационная кампания у девятиклассников

Сегодня, 24 мая, стартует основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов, а в пятницу, 26 мая, начнутся ЕГЭ для одиннадцатиклассников.

Как сообщает Рособрнадзор, для получения аттестата об основном общем образовании девятиклассникам необходимо сдать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математику) и два по выбору. Участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы (русский язык и математику) в форме ОГЭ или ГВЭ.

Экзамены пройдут в 85 регионах России и образовательных организациях за рубежом. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ОГЭ в этом году не проводится, выпускники из новых регионов России получат аттестаты по результатам промежуточной аттестации.

В Челябинской области для проведения ОГЭ будет задействовано 196 пунктов проведения экзаменов, для ГВЭ – 149, сообщили в минобрнауки региона.

Сегодня выпускники сдают экзамены по выбору: история, физика, биология. В них панируют принять участие более 10 тысяч девятиклассников области.

Результаты экзаменов девятиклассники узнают не позднее седьмого июня в своих школах.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения экзаменов можно обращаться по телефону +7(351)263- 25-17.

ОГЭ продлится до первого июля.

Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня. В пятницу, 26 мая, одиннадцатиклассники будут сдавать экзамен по географии, литературу, химии. В понедельник, 29 мая, у выпускников - русский язык, первого июня - математика (базовая и профильная), пятого июня – история и физика, восьмого июня – обществознание, 13 июня - иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология, 16 и 17 июня - иностранные языки (раздел «Говорение»), 19 и 20 июня - информатика.