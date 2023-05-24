24.05.2023
В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки
24.05.2023
Лось, который забежал в детский сад Златоуста, все-таки умер
24.05.2023
Магнитогорский фонд «Металлург» организовал праздничную встречу Клуба почетных благотворителей
24.05.2023
Челябинцы выступают за чистоту русского языка
24.05.2023
«Русская солонка»: челябинцы узнают о разнообразии мира солонок
24.05.2023
Российский союз промышленников и предпринимателей наградил ММК за заботу о людях и окружающей среде
Сегодня стартует экзаменационная кампания у девятиклассников
17.05.2023
В Челябинске ЕГЭ в этом году будут сдавать около 5,4 тысячи выпускников
16.12.2022
Лауреат премии «Знание», челябинский математик Петр Земсков: Прямо сейчас работаю над новой книгой
01.07.2022
В Челябинской области удалили выпускника с ЕГЭ по истории
30.06.2022
В Челябинской области удалили выпускника с ЕГЭ по обществознанию
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023