Сегодня, в преддверии Дня Победы, для вас звучит песня "Россия" в исполнении Натальи и Фёдора Скунцевых (ЭтноПроект КоленкорЪ)

ЭтноПроект КоленкорЪ - московская группа со своим оригинальным стилем, развивающая направление русской фолк-музыки в России и за рубежом. Победители премии RUSSIAN WORLD MUSIC AWARDS 2019.

Фёдор и Наталья Скунцевы - ведущие фолк исполнители в России, фольклористы, лауреаты этномузыкальной премии МИРА 2018.

Группа ведёт активную творческую и просветительскую деятельность, является участником многих телевизионных передач.

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