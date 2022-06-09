Семь общественных пространств: в Челябинске назвали объекты благоустройства 2023 года

В Челябинске в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроят семь общественных пространств, которые выбрали сами жители, приняв участие в интернет-голосовании (свой выбор в пользу той или иной территории сделали свыше 114-ти челябинцев).

В следующем году преображение ждет часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная в Калининском районе (10597 голосов); прогулочную зону по четной стороне проспекта Победы - на участке от Солнечной до Молдавской в Курчатовском районе (11921 голосов); садово-парковый комплекс – объект культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Монастырская заимка «Плодушка» в Ленинском районе (15887 голосов); территорию на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской в Металлургическом районе (12664 голосов); пешеходную зону по улице Свободы - на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала (второй этап) в Советском районе (15696 голосов); территорию по улице Южноуральской, 13 в Тракторозаводском районе (11886 голосов); сквер на улице Смирных, 15-А, 13-А, 13-Б в Центральном районе (4425 голосов).

Объекты благоустройства 2023 года, голосование за которые проходило в период с 15-го апреля по 30-е мая, назвали сегодня, девятого июня, в мэрии Челябинска.

В настоящее время районные администрации областного центра приступают к разработке проектно-сметной документации по территориям-победителям.

В целом по России участниками голосования за объекты благоустройства будущего года стали 10,7 миллиона человек, в том числе в Челябинской области - свыше 575 тысяч жителей (Южный Урал оказался одним из самых активных регионов).