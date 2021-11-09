09.11.2021
С начала пандемии более 92 тысяч южноуральцев сумели справиться с ковидом, более 5,7 тысячи - умерли
09.11.2021
Жители Челябинской области стали чаще искать работу
09.11.2021
На юге России возобновились поиски южноуральца, пропавшего в горах три месяца назад
09.11.2021
В Челябинске пьяный водитель иномарки влетел в цветочный павильон, пострадала продавец
09.11.2021
Житель Озерска через приложение поиска попутчиков «отдал» сбережения мошенникам
09.11.2021
Популярность Dota после победы Team Spirit увеличилась вдвое
Семенов: В Челябинской области ПЦР-тесты делаются за сутки, если нет – готовы разбираться
Южноуральцы – губернатору: Почему людей с медотводом ограничивают?
05.11.2021
В Челябинской области продлен режим нерабочих дней
03.11.2021
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021