Семенов: В Челябинской области ПЦР-тесты делаются за сутки, если нет – готовы разбираться

Анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19 в лабораториях Челябинской области обрабатываются в течение суток. Минздрав готов разбираться с каждым отдельным случаем, когда результаты готовятся дольше.

Об этом заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов на брифинге.

«На данный момент никаких проблем с выполнением ПЦР-тестов в лабораториях, которые проводят данные исследования, нет. Практически всё, что приходит за сутки, делается за сутки. Остатки – на несколько часов работы, учитывая лабораторные мощности», - заверил Юрий Семенов.

По словам главы минздрава, за воскресенье было проведено 12 тысяч 48 исследований методом ПЦР на коронавирусную инфекцию. На утро понедельника в лаборатории оставались необработанными четыре тысячи 359 анализов. «Это достаточно небольшое количество исследований, которое все лаборатории сделают практически за полдня», - отметил министр.

Но жители сообщают, что они не могут получить результаты анализов порой в течение 10 дней. Юрий Семенов отметил, что такие единичные случаи возможны и пояснил при каких условиях: «Насчет 10 дней - может быть, какие-то единичные случаи, когда-либо не совпали какие-то данные пациента с данными, которые были введены в электронную систему. Может быть, система дала сбой: где-то потерялся анализ, а потом его нашли».

Еще одна из причин задержки получения результата связана с тем, что гражданин, у которого взяли ПЦР, не зарегистрирован или зарегистрирован не полностью на портале «Госуслуги» и туда не могут выгрузить результат. «Нам возвращают результаты исследования и уже тогда только медицинская организация, когда увидит положительный результат, распечатает его и результат дойдет до пациента. Возможна и такая история», - уточнил глава минздрава.

Министр заверил, что с каждым таким случаев ведомство готово разбираться индивидуально. «Если в течение 10 дней не приходит результат анализов, готовы разобраться. Присылайте», - сказал Юрий Семенов.