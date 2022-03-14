Семейные династии: в Магнитогорске реализуют проект, посвященный золотому фонду ММК

Магнитогорская телекомпания «ТВ-ИН» (Челябинская область) продолжает реализацию проекта «Династии ММК. Больше, чем коллеги. Крепче, чем семья».

В 2021-м году на предприятии было официально зарегистрировано 17 семейных династий, общий трудовой стаж некоторых из них насчитывает 130 лет. Эти люди составляют золотой фонд ПАО «ММК» - основу его прошлого, настоящего и будущего. И именно им посвящен цикл программ местной телекомпании.

«Современное производство - это высокие технологии, автоматизация труда, инновационные решения. Но при этом огромное значение имеют человеческие отношения и взаимопонимание. По наследству передается не только опыт, но и особое отношение к своему делу. Все хотят своим детям достойного будущего. Если рабочий человек приводит на производство своего ребенка - это говорит о многом», - отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Кроме того, подчеркивают на предприятии, семейные династии - это всегда особое отношение к качеству работы, ответственность не только за себя, но и за всю фамилию.

Программа «Династии ММК» - о людях, которые действительно знают цену труду и при этом трепетно относятся к таким вечным ценностям, как семья, любовь, поддержка и взаимопомощь.