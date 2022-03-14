14.03.2022
Справедливороссы ответили тем, кто стыдится сегодня называть себя русскими
14.03.2022
Эксперты заявили о значительном росте DDoS-атак на российские банки со стороны США
14.03.2022
Семейные династии: в Магнитогорске реализуют проект, посвященный золотому фонду ММК
14.03.2022
Администрацию Челябинска обязали демонтировать незаконные стоянки
14.03.2022
«Солнечная долина» испытывает новые очистные сооружения
14.03.2022
Кто может обратиться за «кредитными каникулами»
Семейные династии: в Магнитогорске реализуют проект, посвященный золотому фонду ММК
09.03.2022
В Магнитогорске обсудят проекты развития индустриальных парков
09.03.2022
Магнитогорским детям подарят «Катюшу»
04.03.2022
Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
03.03.2022
Почти 80 процентов акций ММК переведены с Кипра в Магнитогорск
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022