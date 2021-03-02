«Няня особого назначения»

Семья из Челябинска попала в ТВ-шоу по перевоспитанию детей

Семья Черниковых из Челябинска приняла участие в реалити «Няня особого назначения». В рамках проекта няня Виктория Дмитриева за шесть дней определит основные проблемы в семье и разработает план действий для их решения.

Как отмечают в пресс-службе канала «Ю», гаджеты ― единственное спасение для мамы в семье Черниковых, когда ей надо заставить детей что-то сделать, пока папа в командировках. С гаджетами дети едят, спят и гуляют. Гаджеты – причина истерик сына и ссор между родителями.

Папа Иван Черников против, чтобы его жена Дарья откупалась от детей телефоном или планшетом, но сам принимать на себя удар непослушных малышей не спешит. К счастью, в Челябинск уже спешит няня особого назначения, психолог Виктория Дмитриева, которая подскажет, как избавить детей от пагубной зависимости, а родителям вернуть взаимопонимание.

«Няня особого назначения» - новый масштабный проект о том, как сделать семью счастливой. В каждой серии – история одной семьи, в которой власть захватили дети, а старые методы воспитания больше не работают. Няня придерживается принципа - воспитывать надо не только детей, но и их родителей. Реалити поможет взрослым найти общий язык с детьми и вернуть им потерянный авторитет.

Виктория Дмитриева отмечает, что каждая женщина стремится быть хорошей мамой, поэтому герои и зрительницы ее передачи вкладывают в воспитание детей очень много сил, доводя себя до эмоционального выгорания и истощения.

«Мы устаем с детьми не потому что мы плохие родители, а потому что у нас нет нужных навыков. Даже когда мы учимся водить машину, то идем на курсы вождения. А когда рождается ребенок, нам не выдают никакой вспомогательной информации. Наш проект уникален тем, что показывает актуальные и работающие методики для современных родителей. Но даже если у вас нет детей, то вам обязательно нужно посмотреть реалити, чтобы вернуться в свое детство и найти ответы на многие вопросы, которые до сих пор влияют на вашу взрослую жизнь», - считает психолог.

В проекте будет много простых и понятных лайфхаков, которые каждый зритель сможет применить и в своей семье. Программа выходит в эфир на канале «Ю» в 17 часов 30 минут каждый вторник.

Фото канала "Ю"