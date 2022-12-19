Сергей Антипов наградил лучших спортсменов Курчатовского района по итогам года

В Курчатовском районе Челябинска чествовали самых ярких представителей физкультурного актива. Церемонию награждения лучших спортсменов, тренеров и организаторов спортивных мероприятий района по итогам 2022 года провел глава Сергей Антипов.

Сергей Васильевич отметил, что все запланированные в уходящем году мероприятия выполнены на сто процентов.

«Я рад приветствовать вас, организаторов движения Курчатовского района, за которыми стоят коллективы, спортсмены, физкультурники. В этом году мы предусмотрели в бюджете более тридцати районных мероприятий по целому ряду видов спорта для жителей всех возрастов, и все они с успехом состоялись, – сказал Сергей Антипов, подчеркнув, что он всегда следит за соревнованиями с участием спортсменов родного Курчатовского района. – Наши сборные активно участвуют в различных спортивных событиях, в том числе в городской спартакиаде по девяти видам спорта. С вашей помощью наш район звучит везде: в Челябинске, в области, на уровне страны – наши спортсмены выезжают и на российские соревнования. Огромная работа по развитию физкультуры и спорта ведется в наших организациях и учреждениях, в школах. Курчатовский район – вообще один из самых спортивных в Челябинске. У нас 32 хоккейных корта, отличные лыжная база, каток, лучшие в городе футбольные поля».

Со словами благодарности за активную жизненную позицию и за личный вклад в развитие физкультуры и спорта к виновникам торжества обратились заместитель председателя Совета депутатов Курчатовского района Александр Исаев и депутат городской думы Дмитрий Григорчик.

«Спасибо, что представляете интересы Курчатовского района на спортивном поприще, воспитываете подрастающее поколение, показываете пример детям. Здоровья вам и вашим семьям! Продолжайте заниматься любимым делом и радовать нас. Курчатовский район, вперед!», – сказал Александр Исаев, подчеркнувший, что на заседаниях, распределяя бюджет, депутаты никогда не спорят по поводу финансирования спортивных мероприятий, понимая их важность для людей, для района.

«Уважаемые физкультурники, вы большие молодцы, что популяризируете спорт, продвигаете его в массы, подаете пример другим. Желаю вам везде побеждать, занимать первые места», – обратился к представителям физкультурно-спортивного сообщества Дмитрий Григорчик, предложивший физкультурному активу Курчатовского создать команду района по хоккею в валенках и дать бой другим районам Челябинска.

Отметим, в Курчатовском районе сегодня есть все условия для развития физкультуры и спорта, свои тело и дух в районе укрепляет немалое число его маленьких и взрослых жителей – и в стенах учреждений, и под открытым небом (благо, и наставников-энтузиастов, и спортобъектов хватает). А впереди планеты всей – люди, которых Сергей Антипов наградил на торжественном вечере. Спортсмены, тренеры-наставники, организаторы и ветераны спорта (несколько десятков человек) получили благодарственные письма и подарки.

Районные власти также сделали приглашенным музыкальный подарок и организовали для них на чаепитие.

Кроме того, в Курчатовском районе чествовали и юных спортсменов, наиболее ярко себя проявивших в 2022 году.

Организаторы выражают искреннюю благодарность за оказание помощи в проведении награждения депутату Челябинской городской Думы Илье Мительману.