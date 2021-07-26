Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов успокоил жителей относительно ситуации с раскопками на проспекте Победы, где в прошлом году была благоустроена пешеходная зона.

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На аппаратном совещании в администрации города в понедельник, 26-го июля, Сергей Антипов выразил уверенность, что подрядчик «УСТЭКа» восстановит нарушенное в результате работ по замене теплотрассы благоустройство в лучшем виде.

«Хочу сразу прокомментировать ситуацию. В прошлом году мы действительно благоустроили пешеходную зону по проспекту Победы. В настоящее время 90 процентов работ проводится на широком газоне проспекта – там, где мы в 2020 году и не планировали благоустройство, учитывая предстоящие раскопки (то есть на 90 процентов благоустройство не нарушено). Из 3,5 тысячи квадратных метров уложенной на тропиночной сети плитки работы ведутся на площади чуть более ста «квадратов». Четыре скамейки и три урны, установленные на месте проведения раскопок, временно убраны, находятся в надежном месте. После окончания всех работ мы, безусловно, вернем их на место», – подчеркнул Сергей Антипов.

Глава Курчатовского района отметил, что подрядчик «УСТЭКа» работает очень аккуратно, демонстрирует высокую ответственность и что после завершения работ по замене теплотрассы газон обязательно будет им восстановлен. Более того, он приобретет новый вид.

«Такая договоренность есть. Поддержку в данном вопросе оказывает заместитель Главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов», – сказал Сергей Антипов.

По его словам, работы на теплотрассах всегда согласовываются между администрацией Курчатовского района и подрядчиками АО «Челябинск-УСТЭК» (если это не касается аварийных ситуаций).

«Хочу привести пример. Три года назад по программе «Формирование современной городской среды» мы благоустроили сквер на улице Красного Урала, который очень понравился жителям. В этом году возникла необходимость ремонта крупной теплотрассы – для обеспечения устойчивого теплоснабжения в отопительном сезоне жителей прилегающих к этому скверу микрорайонов. Под данным общественным пространством работы по замене теплотрассы были начаты в конце мая. На сегодня нарушенное в ходе раскопок благоустройство восстановлено в стопроцентном объеме. И мы уверены, что так же произойдет и на проспекте Победы – буквально в течение августа», – сказал Сергей Антипов.

Он подчеркнул, что подрядные организации «УСТЭКа», работающие в Курчатовском районе, всегда очень ответственно подходят к восстановлению нарушенного благоустройства.