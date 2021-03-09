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Сергей Антипов поздравил жительниц Курчатовского района с 8 Марта

В Челябинске в большом зале администрации Курчатовского района с Международным женским днем торжественно поздравили прекрасную половину человечества. Глава района Сергей Антипов пожелал женщинам, которые принимают активное участие в жизни района, удачи, успехов и крепкого здоровья.

Праздник посетили более 50 женщин, среди которых были представители и руководители структурных подразделений, федеральных, областных и муниципальных служб, а также медицинских и образовательных учреждений, социальной защиты, общественных организаций, правоохранительных органов и предприятий района. Все они принимают активное участие в жизни Курчатовского района.

Прекрасную половину человечества на празднике встречали тюльпанами и живой игрой на саксофоне.

«Торжественно приветствую вас и поздравляю с наступающим весенним праздником - 8 Марта, - обратился к почетным жительницам глава Курчатовского района Сергей Антипов. - В этот зал мы пригласили руководителей наших муниципальных, федеральных структур. А также руководителей общественных организаций и тех, кто принимает самое активное участие в жизни и развитии нашего Курчатовского района. На ваших плечах большая ответственность и много работы. Вместе с тем, мы пригласили хранительниц семейного очага, мам, бабушек. И в этот день хочу пожелать материального благополучия, чтобы дома было все хорошо, все планы были реализованы. Крепкого здоровья, удачи, успехов. С праздником!».

Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Владимир Павлов отметил, что в жизни каждого человека все начинается с мамы.

«Мамы, сестры, бабушки - наши женщины работают в образовании, медицине, - сказал Владимир Павлов. - На ваших хрупких плечах лежит все. Вся наша жизнь на вас. Низкий вам поклон».

Председатель Совета депутатов Курчатовского района Винера Давлетханова поздравила женщин жительниц от имени мужчин-депутатов.

«Дорогие женщины, я представляю 23 мужчин - депутатов. Поэтому от их имени поздравляю вас с Международным женским днем, весенним праздником. Все мы с вами знаем, что женщина - хранительница семьи. Естественно, от нее зависит и благополучие, и покой в семье. Желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, красоты вечной, любви бесконечной».

На концерте женщин поздравили солист Челябинской филармонии Николай Игнатьев, дуэт коллектива бального танца ЮУрГАУ, руководитель ансамбля «Уральская гармонь» Андрей Пядышев, солистка студии эстрадного вокала «Мечта» Дарья Пашнина и образцовый детский коллектив Челябинской области студии «Мечта». Песни и танцы были посвящены не только весне, но и теплоте, любви и нежности.

«Замечательный праздник. Сегодня я почувствовала, что приближается весна, - призналась заместитель председателя районного Совета ветеранов Татьяна Ногина. - С каждым годом праздники в администрации становятся все интереснее. Люди готовят праздник не только с большим чувством ответственности, но и с душой».

Кроме того, на празднике Почетными грамотами главы Курчатовского района за активную многолетнюю общественную работу, социальную поддержку, активное участие в жизни района в честь юбилейных дат наградили председателя Совета ветеранов Курчатовского района Маргариту Анатольевну Сопельцеву и Почетного гражданина Курчатовского района ветерана труда Любовь Александровну Тарико. Глава Сергей Антипов отметил их многолетнюю работу, социальную поддержку и активное участие в жизни района.