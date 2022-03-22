Знаменитый российский актер Сергей Безруков приехал на съемки в Челябинскую область. Об этом он рассказал на своей странице в ВКонтакте.

Как следует из рассказа актера, на Южный Урал он прибыл утром 21-го марта, тогда как еще вечером 20-го марта возвращался домой со спектакля в Москве.

О своих перемещениях Сергей Безруков рассказал, отвечая на часто задаваемые поклонниками его творчества вопросы о том, как у него хватает сил и энергии на множество разных проектов.

«Сказать честно, у меня нет никаких секретов, я просто делаю то, что люблю. И, кажется, нахожусь на своём месте. Это к известному философскому изречению - «делай то, что нравится, и тебе ни дня не придётся работать». Конечно, не стоит пребывать в иллюзиях относительно лёгкости пути - прилагать усилия, работать или даже пахать всё равно придётся. Вся суть в том, что тебе должно нравиться присутствовать в этом процессе. Но это уже похоже на наставление для моих будущих студентов, которые пойдут на артиста драматического театра и кино во ВГИКе. Кстати, скоро - первый этап и прослушивания», - написал Сергей Безруков.

В этом же посте он сообщил своим подписчиках, что подумывает «в ближайшие дни начать публиковать советы для будущих актёров».

По мнению актера, «это будет полезно всем, кто выберет для себя профессию артиста».

«Ну и, полагаю, будет интересно вам - как зрителям. Можете задавать вопросы, буду стараться отвечать. В общем, жду вашей обратной связи по этой идее», - сказал Сергей Безруков и тут же запустил опрос на тему: «Будет ли вам интересно читать про секреты актерской профессии?» (подавляющее количество ответов – утвердительные).

Что касается пребывания в Челябинской области, знаменитый актер не уточнил, где конкретно он находится и с какой целью. Ответы нашлись в комментариях: читатели пишут, что Сергей Безруков находится в Межозерном (рабочий поселок в Верхнеуральском муниципальном районе), на съемках фильма про майора Бессонова. Еще более точные координаты – карьер «Молодежный».