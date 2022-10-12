12.10.2022
«Урок здоровья» для школьников
12.10.2022
Сергей Миронов поддержал инициативу направлять журналистов в информационные подразделения ВС РФ
12.10.2022
Спортплощадки при челябинских школах обновляют по инициативе жителей
12.10.2022
В Челябинске задержана мошенница-курьер
12.10.2022
В Челябинске ищут перевозчика на два автобусных маршрута
12.10.2022
ОНФ считает, что закупки элитного алкоголя в период мобилизации дискредитируют челябинскую власть
Сергей Миронов поддержал инициативу направлять журналистов в информационные подразделения ВС РФ
Мобилизация журналистов
11.10.2022
Текслер - руководителям: Мы с вами теперь труженики тыла, где жизнь организуется иначе
11.10.2022
Приюты Челябинской области могут стать временным домом для питомцев мобилизованных южноуральцев
11.10.2022
Меры соцподдержки для семей мобилизованных южноуральцев распространят и на добровольцев
10.10.2022
Челябинская филармония подарила мобилизованным южноуральцам прекрасную музыку
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022