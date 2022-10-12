Сергей Миронов поддержал инициативу направлять журналистов в информационные подразделения ВС РФ

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов поддерживает инициативу ряда СМИ направлять журналистов, подлежащих мобилизации, в информационные подразделения минобороны РФ.

По мнению политика, отмалчиваться сечас нельзя – нужно отвечать грамотно и профессионально, работая на упреждение по всем направлениям как внутри страны, так и за рубежом, включая аудиторию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба «Справедливой России».

«Специальная военная операция выявила проблемы не только со снабжением и управлением в войсках, но и пробелы в идеологической и информационной работе. Неонацистский режим Украины и весь коллективный Запад развязали против России информационную войну. Мы должны донести главную мысль, что воюем не с братским народом, а с поработившими его неонацистами и их западными хозяевами, которые представляют угрозу не только России, но и всему миру», – отметил парламентарий.

Сергей Миронов отметил, что нужно использовать журналистов в структурах МО РФ по их профессиональному профилю – как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов, специалистов психологической борьбы. Одним словом, как бойцов информационного фронта.